Topschutter Anrico Visser: ‘Sparta’30 is vertrouwd voor mij, daar hecht ik aan’

ANDEL • Anrico Visser kun je rustig een boegbeeld noemen bij Sparta’30. De net 30-jarige spits is bezig aan zijn dertiende seizoen in de hoofdmacht bij Sparta’30. Visser scoort er nog steeds lustig op los en is ook topscorer aller tijden in Andel.

“Het gaat momenteel wel lekker”, lost Anrico Visser meteen een schot voor de boeg. De Andelnaren, die de laatste jaren aanmodderden in de onderste regionen van de derde klasse, mag je rustig de revelatie van het seizoen noemen. Sparta’30 kwam uitstekend uit de coronastop met een 1-1 tegen aartsrivaal GDC, een overwinning bij Vuren met 1-2 en een 3-0 winst tegen SV Capelle. Daarmee rukten de Andelnaren op naar de derde plaats op de ranglijst.

Spil in het geheel is schutter Visser, die drie wedstrijden op rij scoorde en daarmee zijn seizoensaantal een boost gaf. De spits is er mee in zijn nopjes. “We hebben het goed opgepakt na de coronastop en voetballend gaat het ook steeds beter. We staan nu derde en misschien zit er nog wel iets moois in. In alle linies staat het wat beter dit seizoen. De combinatie van de ouderen en de jonkies heeft even tijd nodig gehad, maar nu komt het er beter uit”, aldus Visser, die met zijn snelheid en acties een belangrijk wapen is bij Sparta’30.

Interesse

Sparta’30 en Visser kun je in één adem noemen. De topschutter ging nooit in op de interesse van andere clubs. Geïnteresseerde clubs als Unitas, GRC 14 en Wilhelmina’26, om er maar een paar te noemen, vingen altijd bot bij de Spartaan.

“Ik ben wel vaak benaderd door andere clubs, maar ik heb toch altijd besloten om in Andel te blijven. Lekker bij mijn vrienden voetballen en bij Sparta’30, dat is vertrouwd. Daar hecht ik aan. Om mijn eigen club in de steek te laten, zag ik niet zitten. Achteraf had ik het misschien toch een keer moeten doen, maar uiteindelijk ben ik er tevreden mee. Als je iets niet doet, weet je ook niet wat je mist”, aldus de spits, die in de jeugd bij Sparta’30 al een echte doelpuntenmachine was.

Elk seizoen scoorde hij rond dertig keer. Visser sloeg de A-jeugd over en debuteerde net zeventien jaar al in het eerste van Sparta’30. “Ad van Dongen was toen de trainer. Ik kwam in een elftal met jongens als Peter Tankens, Arnoud Verhoeven, Arnold Smits en Robin van Wijk”, herinnert hij zich nog. Met Sparta’30, dat al zeventien jaar in de derde klasse speelt, haalde Visser in die beginjaren regelmatig de nacompetitie, maar van promotie is het nooit gekomen.

Koningskoppel

Nu speelt de bijna 30-jarige Visser al bijna dertien jaar in de hoofdmacht van Sparta’30 en het scoren is hij nog steeds niet verleerd. Vorig seizoen tikte Visser, die met Lennard van Andel een koningskoppel vormt, al zijn honderdste treffer aan voor Sparta’30.

“Ik had geen shirt aangetrokken met honderd erop, maar de andere jongens attendeerden me erop. Dat was wel een bijzonder moment.”

Inmiddels tikt de topscorer aller tijden bij Sparta’30 al de 115 goals aan. Als hij niet gescoord heeft, heeft Visser er altijd wel de pest in. “Dan baal ik wel”, gniffelt de Andelnaar, die nog even terug gaat naar de actualiteit. “Het seizoen is nog lang. Als je zo elke week een doelpuntje kan mee pikken, dan is het goed. Zoals het er nu voor staat, hoop ik wel tussen de vijftien en twintig doelpunten uit te komen. Dat zijn mooie getallen en dan kunnen we aardig meedoen bovenin de derde klasse. Eindelijk weer een keer nacompetitie zou ook wel leuk zijn”, aldus Visser, voor wie voetballen een leuke afleiding blijft in een vertrouwde omgeving.

Thuis heeft hij het ook druk. Met de Andelse Chantal verwacht hij een tweede kind in juli en er staat een verhuizing op de planning, nu er in Andel weer wordt gebouwd. Hij heeft een huis gekocht in de buurt van het vertrouwde sportcomplex in Andel. “In de nieuwe wijk gaan ook veel vrienden van mij wonen. Dus dat is wel lekker. Dat is ook lekker vertrouwd”, stelt de spits.

Nico van Es