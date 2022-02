GDC’er Jelle Bouman is na beenbreuk weer helemaal de oude

EETHEN • De 30-jarige Jelle Bouman raakte op 10 oktober 2020 ernstig geblesseerd; hij brak zijn kuitbeen volledig af. Inmiddels is hij weer ‘de oude Bouman’.

Jelle Bouman zal zaterdag 10 oktober 2020 niet snel vergeten. GDC won weliswaar met 1-5 bij Merlijn, maar toch was er geen hosanna. Tijdens het duel in Tilburg kwam Bouman verkeerd terecht en liep hij een zware beenbreuk op.

Jelle Bouman kan zich nog precies herinneren, wat er die zaterdag gebeurde in het duel met Merlijn. Het was een zwarte bladzijde in zijn voetbaljaren bij GDC.

“Het was de laatste wedstrijd voor de coronastop. Ik zette een sliding in en bleef haken in het kunstgras. Ik klapte totaal door mijn been heen en brak mijn kuitbeen af. Ik moest acht weken in het gips en al met al duurde de revalidatie een maandje of acht”, aldus Bouman.

“Het was een zware tijd voor mij. Ik was ook net getrouwd, dus dat was meteen een goede test”, grinnikt hij. “Maar ik ben thuis goed verzorgd. Dus dat zat wel goed.”

Voorbeeldfunctie

Door de coronastop miste Bouman geen enkele wedstrijd. “De GDC’er was net op tijd weer fit voor het nieuwe seizoen. In het team heeft de 30-jarige Bouman een voorbeeldfunctie. Als sterkhouder is hij belangrijk voor de groep. Hij gaat voorop in de strijd en is regelmatig de uitblinkende factor. Verder is hij kopsterk en staat hij bekend als een fijne jongen voor de groep. Daarnaast is hij een clubman pur sang.

“Ik ben begaan met GDC”, zegt hij. “Ik doe er vrijwilligerswerk, draai bestuurskamerdiensten en zit ook bij de club van vijftig.”

Altijd GDC

Samen met de pas 19-jarige Hugo van Hemert vormt Bouman een solide blok in het hart van de verdediging. “Dat gaat prima. We hebben de minste goals tegen in de competitie, dus dat gaat wel lekker.”

Op de flanken staan de oude rot Jamie Youell, op links, en Stefan Storchart, die de geblesseerde Levi Splinters vervangt, op rechts. Een echt opkomende man is Bouman niet. “Soms kom ik naar voren bij vrije trappen of hoekschoppen. Ik scoor elk seizoen wel rond de vijf keer. Dit seizoen is het nog wat magertjes”, grapt hij. “Ik scoorde alleen tegen ONI.”

Echt uit een voetbalfamilie komt hij niet. “Vanuit mijn ouders niet. Wel heeft mijn vier jaar oudere broer Aldert Bouman in het eerste gespeeld. We hebben ook nog samen gespeeld, toen ik net kwam kijken”, aldus Jelle, die heel zijn leven al bij GDC voetbalt en nooit een andere club ambieerde. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal. “We speelden toen nog in de vierde klasse. Dus ik heb de hele opmars naar de derde, tweede en eerste klasse meegemaakt, maar ook de terugval naar de derde klasse.”

Balen

GDC is niet altijd gelukkig de laatste jaren. Twee seizoenen terug ging het kampioenschap aan de neus van Eethenaren voorbij door de eerste coronastop. “We stonden zeven punten los. We moesten alleen nog tegen GVV’63. Daar denk ik wel met een balend gevoel aan terug. Het kwam voor ons wel erg slecht uit.”

Het afgelopen seizoen stond GDC gedeeld op kop, toen de tweede coronastop weer roet in het eten gooide in de ambities. Dit seizoen gaat het wat moeizamer en bivakkeert GDC rond de vijfde plaats op de ranglijst.

“We hebben een krappe selectie. Vanuit de jeugd komt er nog weinig door. Alleen Sam de Jong en Loek in ’t Veld zijn erbij gekomen. Het scoren gaat ook wat lastiger. De coronastop was op en top zonde”, stelt Bouman. “We waren net met een goede reeks bezig. Dus daar heb ik wel flink de pee in gehad.”

Gelukkig is hij fysiek wel weer helemaal de oude. Ik ben een diesel en heb dus ritme nodig. Als ik een paar wedstrijden in de benen heb, gaat het steeds beter. In het begin had ik nog wel angst, maar dat is verdwenen en ik ben nu gelukkig weer helemaal de oude”, richt hij zich nog even op de hervatting en het vervolg in de competitie. “Of wij nog mee gaan doen om de prijzen is lastig te zeggen, al hoop ik dat natuurlijk wel. Het zal er vooral van afhangen of de krappe selectie fit blijft. Als we met blessuregevallen te maken krijgen, wordt het lastig.”

Nico van Es