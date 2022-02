Turnsters sportvereniging W.I.K. turnen eerste wedstrijd in twee jaar

WIJK EN AALBURG • Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. Maar liefst tien turnsters van sportvereniging W.I.K. namen deel aan de regiowedstrijd in Breda. De meiden waren wat gespannen. Na twee jaar geen wedstrijden is turnen voor publiek in een grote zaal best spannend. En vanwege de lockdown was de voorbereidingstijd ook wat kort. Maar zin om een wedstrijd te turnen hadden zij zeker.

Zaterdagochtend startten Emma van Tilborg, Esther Raams en Sarissa Smulders. Er werd gestart op brug met een prachtige oefening van Esther, zij kreeg hier zelfs het tweede cijfer voor. Sarissa turnde op alle toestellen heel stabiel en eindigde met slechts 0,05 puntenverschil net naast het podium op een vierde plaats. Esther werd heel knap zesde en Emma elfde van de zeventien deelnemers.

’s Middags mochten Tess Zonneveld en Ilse de Fijter in actie komen. Zij turnen al een tijd bij de selectie, maar door corona hebben zij nooit eerder aan een KNGU wedstrijd kunnen deelnemen. Extra spannend dus voor hen. Maar dat was eigenlijk niet te merken toen zij eenmaal op de wedstrijdvloer stonden. Tess werd super knap vijfde van de 36 turnsters. Ilse turnde een plaatje van een brug oefening met hoge zwaaien en hele hoge opzwaai. Zij kreeg hiervoor het tweede punt. En toch was het een grote verrassing dat zij op de tweede plek eindigde. Trots nam Ilse haar zilveren medaille in ontvangst.

Estelle Kant en Mirthe Lankhaar turnen al jaren bij SV W.I.K. en lieten zich niet uit het veld slaan door corona. Online trainen, buiten trainen, weer de zaal in, alweer een lockdown. Echte doorzetters. Op vloer lieten zij mooie oefeningen op muziek zien met hoge moeilijkheid scores. Met mooie hoge cijfers in de pocket konden zij op weg naar de volgende toestellen. Estelle eindigde op de zesde plaats en Mirthe op de negende van een deelnemersveld van 24 turnsters.

Ook Fenna Groeneveld turnde in de avond haar wedstrijd. Zij startte met een hele mooie brug oefening met hoge zwaaien. Ze kreeg een fanatische beoordeling, wat haar uiteindelijk het vierde punt van alle 42 turnsters opleverde. Fenna maakte de wedstrijd af met een mooie vloeroefening en een hoge salto op sprong. Fenna werd heel knap dertiende van 42 turnsters.

Op zondagochtend moesten Zoë Riedijk en Isa den Boer vroeg hun bed uit om in Breda te turnen. Zij waren erg zenuwachtig omdat ze voor het eerst een aantal nieuwe elementen gingen uitvoeren. Zowel Isa als Zoë lieten een hele mooie salto achterover van de smalle balk zien. Een persoonlijke overwinning om dit element zelfstandig tijdens een wedstrijd uit te voeren. Isa eindigde op een vijftiende plek in een deelnemersveld van 33 turnsters en Zoë op de negende plek dankzij haar super mooie sprongen en heel goed uitgevoerde oefening op brug.