Tess Vonk en Lars de Kooter noteren mooie tijden op de schoolslag

EINDHOVEN/ALTENA • De afgelopen dagen zijn er twee wedstrijden gehouden in het 50 meter bad van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Van 17 tot 19 februari nam Tess Vonk deel aan de Eindhoven Swim Meet waar een deel van de Nederlandse top aan de start verscheen. Op 20 februari kwam Lars de Kooter aan de start van een limietwedstrijd. Zowel Tess als Lars lieten op de schoolslag mooie tijden noteren.

De Eindhoven Swim Meet bestond uit series en finales en Tess wist op de 100 en 200 schoolslag en de 100 vlinderslag zich te plaatsen voor de finale. Op de beide schoolslag onderdelen wist zij in de finale zich te verbeteren, op de vlinderslag lukte dit net niet. Ze bleef toen 0,09 seconden boven haar tijd uit de series. De tijd op de 100 schoolslag, onder de één minuut en 20 seconden, was haar beste prestatie. Bij alle drie de finalestarts viel op dat Tess iets rustiger begon en dus vooral op de schoolslag zich alsnog wist te verbeteren.

Lars had niet het voordeel dat hij een onderdeel twee keer kon zwemmen, maar hij liet op alle drie zijn starts goede tijden noteren. Op de 50 vrije slag haalde Lars vier seconden van zijn beste tijd uit het 50 meter bad af en op de 100 schoolslag ging er veertien seconden van zijn beste tijd af. Halverwege was hij zelfs zeven seconden sneller dan ooit. De beste race zwom Lars op de 200 meter schoolslag. Hij wist een vlakke race te zwemmen met een eindtijd die bij de top van zijn leeftijd hoort.

Over enkele weken zullen zowel Tess als Lars weer in Eindhoven aan de start verschijnen van een wedstrijd. Op het programma staat dan de International Talent Trophy, een wedstrijd voor jonge zwemmers. Aan deze wedstrijd kan in teamverband en solo deelgenomen worden. Tess start in een team dat bestaat uit talenten die in Eindhoven trainen en Lars zal solo aan de start verschijnen.