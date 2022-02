Vestingloop Gorinchem 6 maart bijna uitverkocht

GORINCHEM/REGIO • Zondag 6 maart vindt de derde editie van het hardloop- en wandelevenement de Vestingloop Gorinchem plaats. Er kan gezonden worden uit afstanden van een Halve Marathon, 10 km, 5 km tot een 1 km.

De start en finish zijn op Buiten de Waterpoort en de parcoursen gaan onder andere over de Stadswallen. Voor publiek is er genoeg te zien met muziek en entertainment. Met het evenement wordt geld opgehaald voor de Hersenstichting.

Er zijn nog maar 100 van de in totaal 1500 startbewijzen beschikbaar. Wie nog meer wil hardlopen of wandelen kan nog inschrijven via: www.vestinglopen.nl/gorinchem.