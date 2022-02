Michel Langerak: ‘Wij moeten de tegenstanders niet belangrijker maken dan ze zijn’

WERKENDAM • Kozakken Boys komt stap voor stap in de flow die het zo graag wil. Na oefenwinst op Gemert, Capelle en Spakenburg ging het zaterdag eindelijk weer om ‘het echie’. Met André Hoekstra als verantwoordelijk coach op de bank - Michel Langerak zat in quarantaine thuis in Sliedrecht - haalden de Werkendammers een maximaal resultaat tegen runner-up De Treffers.

Kozakken Boys speelde een uitstekend eerste half uur, maar kwam pas daarna via een echt Werkendams doelpunt van Johnny Lommers op voorsprong. Na de pauze zetten de gasten uit Groesbeek aan. De gelijkmaker was verdiend, maar met een fantastische Van de Meulenhof tussen de palen en in totaal veertien gebruikte veldspelers, stond er een team dat puur voor de overwinning ging.

Heel apart

Langerak zat thuis op het puntje van zijn stoel. “Het was heel apart. Met de livestream liep ik flink wat seconden achter. Het appje dat wij de winnende hadden gescoord kwam eerder dan ik het in beeld had gezien. Maar, prima hoor, want ik heb André (Hoekstra, red.) en François (Van Gool, red.) lekker hun ding laten doen. Hier en daar heb ik wat dingen door de telefoon aan kunnen geven. Die tegengoal stond mij trouwens niet aan. Een stuk of vijf spelers hadden in kúnnen en móeten grijpen, maar gelukkig maakten wij de winnende.”

Simpel

Langerak had graag maandag alweer voor de groep gestaan. “Ik voelde mij toen al prima in orde, maar ik moest mij aan de regels houden. Dinsdag was ik er weer en kon ik aan de voorbereiding op de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys beginnen.”

Langerak houdt het simpel. Hij laat de spelers dingen doen waar ze goed in zijn. “Wij gaan op deze wijze door. Je moet tegenstanders niet belangrijker maken dan ze zijn. Met een goede serie krijgen wij wat lucht en dan kun je ook weer een keer verliezen, hoewel ik dat het liefst zo lang mogelijk uitstel.”

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt-Altena)