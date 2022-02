Mike van de Meulenhof: ‘Fijn dat Kozakken Boys in mij gelooft’

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft met de komst van Mike van de Meulenhof een uitstekende doelman binnengehaald. In het duel van zaterdag tegen De Treffers behoorde hij tot de uitblinkers. Met twee geweldige reflexen hield Van de Meulenhof de Groesbekers van een voorsprong af.

In blessuretijd sloeg Kozakken Boys zelf toe en pakte met 2-1 de zo belangrijke drie punten. “Fijn dat ik het team met twee reddingen in de wedstrijd kon houden. Ik proef dat deze groep klaar is met al die tegenslagen en nu alleen nog maar wil winnen”, genoot de sluitpost na.

Van de Meulenhof zat half november in Haarlem uit bij de Koninklijke HFC, bij de Werkendammers voor het eerst op de bank. De Helmonder tekende even eerder een contract tot het einde van dit seizoen. Van de Meulenhof vult het gat op dat de onfortuinlijke Jan Schimmel laat vallen. De van Achilles Veen gekomen sluitpost scheurde tijdens een training een achillespees af en lijkt tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld.

Hoewel, Schimmel is inmiddels optimistisch. Het herstel gaat sneller dan verwacht. Eerste doelman Ricardo Kieboom werd in de aanloop naar dit seizoen aan een enkel geopereerd. Hij verliet Kozakken Boys na het laatste duel in 2021 tegen Scheveningen. De pijn aan de enkel werd onhoudbaar.

Ritme

Van de Meulenhof reageerde in november na het duel in Haarlem: “Ik voel mij nu al thuis in Werkendam. Het is een prima groep en ik ben er goed ontvangen. Kozakken Boys is de hoogst spelende amateurclub in Brabant. Ik ben ervan overtuigd dat het team flink wat plaatsen kan gaan stijgen.”

Van de Meulenhof, hij woont sinds kort in Eindhoven, kan niet in de glazen bol kijken. “Mogelijk ga ik in Werkendam verlengen of er komt iets anders op mijn pad. In de voetballerij weet je het nooit.”

De laatste maanden trainde hij veel voor zichzelf en was hij even actief bij FC Utrecht, dat een keepersprobleem had. “Dat herstelde zich waardoor ik geen perspectief zag. Wij zijn toen uit elkaar gegaan. Ik ben nog een week in België bij Rupel Boom FC geweest, uitkomend op het eerste nationale niveau. Wij kwamen er jammer genoeg financieel niet uit.”

Hij is blij dat hij op De Zwaaier weer in het ritme van trainingen en wedstrijden zit.

Te klein

De 22-jarige Van de Meulenhof keepte 27 wedstrijden voor Jong PSV, zat twee jaar op de bank bij het eerste elftal en was de vaste keeper bij Oranje vanaf O15 tot Jong Oranje. Bij PSV werd medio 2020 zijn contract niet verlengd.

“Als reden gaf men mij mee dat ik te klein ben. Ik meet 1.80 meter. Daar liep ik later ook bij andere bvo’s tegenaan. Men kijkt daar alleen naar de statistieken. Zij zoeken allemaal een keeper van 1.90 meter plus. Fijn dat Kozakken Boys in mij gelooft. Ik kom eindelijk op een goed podium, waar ik misschien wat kan gaan laten zien.”