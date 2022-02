Succesvolle regiokampioenschappen dressuur voor Bibi Luijk

WERKENDAM • Afgelopen weekend heeft Bibi Luijk succesvol deelgenomen aan de regiokampioenschappen dressuur van Zuid-Holland. De kampioenschappen werden bij Manege Prinsenstad in Delft gehouden.

Deze jonge en talentvolle Werkendamse amazone traint onder begeleiding van Sylvia van den Broek, op de Selevia Hoeve. Eerst startte ze de jonge New Forest pony Blue Forest Papillon in de B dressuur (C). Deze pony is nog maar 4 jaar, zijn eigenaar is Sylvia van den Broek en Bibi heeft hem samen met haar opgeleid. Ze stuurde de knappe pony correct rond en scoorde een prachtige 66,4 procent. De titel ‘Regiokampioen’ was hiermee voor hen.

Hierna mocht ze nog een keer in de ring verschijnen, nu met de mooie schimmel Penboeth Porsche (eigenaar Lennart Bos). Ook deze pony heeft Bibi alles zelf geleerd. Met deze pony reed ze in de M1-dressuur (AB). En ook hier haalde ze knap de hoogste score. Met 66,5 procent was de titel een feit. Met beide pony’s mag ze nu deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap in Ermelo.