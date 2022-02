ZVDO’74 verliest onverschrokken met 4-8 van Nayade Classic

ANDEL • Dat de heren 1 in Andel met Nayade Classic een zware tegenstander tegemoet zouden komen, wisten ze van tevoren. Trainer Lou Goedel wees ZVDO’74 erop onbevangen te spelen. De wedstrijd werd weliswaar afgesloten met een 4-8 verlies, maar een goede strijd was geleverd.

Met een zwembad vol publiek klonk het startsignaal. De gasten lieten gelijk zien waar ze voor gekomen waren. In de eerste periode kreeg ZVDO’74 drie tegendoelpunten om de oren.

De tweede periode zou anders moeten verlopen. Nayade Classic opende de periode met een doelpunt vanuit een ‘manmeer situatie’. Gelukkig kregen de heren uit Andel ook een gelijk genaamde situatie en Jelle Sterkenburg verzegelde deze met een doelpunt. Verder kwam de thuisploeg niet met scoren en de eerste helft werd met 1-5 achterstand afgesloten. Het was een felle pot en de heren waren gewaagd aan elkaar. Vanuit een mengeling van passief en actief verdedigen wisten de heren een beter anker te leggen tegenover de tegenstander.

De derde periode was een lust voor het publiek en Jan-Willem Vaneker wist te scoren. De strijd was op de kant voelbaar. Nayade Classic kwam deze periode niet tot scoren. Met 2-5 ging de vierde en laatste periode in. Na het startsignaal begon ZVDO’74 voor de vierde keer met balbezit. Echter werd dit niet omgezet in het voordeel. Na 44 seconden scoorde Nayade Classisc. En nogmaals vonden de ferme spelers het doel. Nadat de gasten een time-out hadden aangevraagd scoorden ze zelfs nogmaals.

Een 2-8 achterstand gaf de heren uit Andel niet de indruk om op te geven. Onverschrokken bleven ze aanvallen opzetten. Seppe van der Wielen scoorde een strafworp en gaf de heren nog meer doorzettingsvermogen. Blijven aanvallen en met zekerheid spelen resulteerde in nog een goal voor de thuisploeg. De wedstrijd werd zodoende afgesloten met een 4-8 verlies, maar niet zonder slag of stoot.