Jonge Biesboschzwemmers beginnen sterk aan 2022

ANDEL • De eerste wedstrijd sinds twee maanden bracht 24 zwemmers van de Biesboschzwemmers naar Andel. In AquaAltena stond een minioren- en limietwedstrijd op het programma. Bij de limietwedstrijd kwamen zeven zwemmers aan de start en zij wisten negen persoonlijke en drie clubrecords te realiseren. Bij de miniorenwedstrijd kwamen zeventien zwemmers aan de start en zij wisten negentien persoonlijke records te zwemmen. Daarnaast werden er twintig medailles veroverd.

Aan de miniorenwedstrijd mogen zwemmers tot en met 11 jaar meedoen en voor de nieuwe zwemmers is het een mooie manier om kennis te maken met het wedstrijdzwemmen. De jongste zwemmers mochten deze middag 25m schoolslag en 50m vrije slag zwemmen. Femke van den Oven, Cil de Vries, Jesse Drewes en Aïsha de Wilde wisten op het podium te eindigen. Femke deed dit op beide afstanden met een gouden medaille. Cil wist op de schoolslag naar het zilver te zwemmen en op de vrije slag naar het brons. Jesse was op de vrije slag de snelste bij de jongens en Aïsha ging bij de meisjes naar het brons.

Shanya Muilenburg en Silke Jetten zwommen allebei 100m school- en vrije slag en Shanya daarnaast ook nog de 100m wisselslag. Shanya was de beste op de ‘vrij’ en wisselslag en op de schoolslag wist ze als tweede te eindigen. Silke werd tweede op de vrije slag en zij haalde een bronzen medaille op de schoolslag. Florian van Rosmalen zwom op zowel de 25m vlinderslag als de 50m vrije slag naar het brons.

Voor de oudste miniorenzwemmers stond er 100m rug-, en schoolslag en 200m vrije slag op het programma. Maud Vonk en Amy de Kooter wisten op alle drie de afstanden een medaille te halen. Maud was de beste op de 200m vrije slag en op de andere twee afstanden behaalde ze een tweede plaats. Voor Amy was er goud op de schoolslag, zilver op de ‘vrij’ en brons op de rugslag. Wessel van Wijk wist op de vrije slag naar het brons te zwemmen.

Persoonlijke records waren er voor Arjan Groenewegen, Rivka en Silke Jetten, Danée Klop, Amy de Kooter, Shanya Muilenburg, Femke van den Oven, Florian van Rosmalen, Arno van Tilborgh, Maud Vonk en Cil de Vries. Bij de limietwedstrijd stond er 50 rug- en schoolslag en 100 en 200 wisselslag op het programma. Lars de Kooter en Tess Vonk wisten op de 50 schoolslag allebei clubrecords te verbeteren. Lars deed dit bij de jongens onder 13 en 15 jaar en Tess bij de meisjes onder 13 jaar. Uiteraard verbeterden ze ook hun persoonlijke records. Lars zelfs bijna acht tienden van een seconde. Anne en Rens Lisman wisten allebei twee persoonlijke records te zwemmen en zij deden dat op de 200 wisselslag en op de 50 vlinderslag. Voor Herbert Schouten en Hannah Vink was er een nieuwe toptijd op de 50 rugslag en Rik Vink wist zijn tijd op de 100 wisselslag met ruim 4,5 seconden aan te scherpen. De volgende gecombineerde wedstrijd is over vijf weken en dan zullen de Biesboschzwemmers in Gorinchem de wedstrijd organiseren. Mogelijk zijn de coronaregels zo versoepelt, dat er weer publiek aanwezig mag zijn.