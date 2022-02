Langerak helpt Kozakken Boys: ‘We zullen er veel energie en arbeid in moeten steken’

WERKENDAM • Natuurlijk stond Michel Langrak bij Kozakken Boys als het ware op pole position om tijdelijk het roer van de ontslagen Rick Adjei over te nemen. Hij kent immers de club als zijn eigen broekzak. Zelf hoefde hij er ook niet zo gek lang over na te denken om zijn jawoord te geven, hoewel hij het hoofdtrainerschap inmiddels wel had afgezworen.

“Ik was op een korte vakantie in Spanje toen de interesse kenbaar werd gemaakt”, vertelt de 53-jarige Sliedrechter. “Pas woensdagavond keerde ik terug en konden we het één en ander afronden. Ik heb altijd gezegd dat wanneer Kozakken Boys in nood zou aankloppen ik misschien nog een keer overstag zou gaan. Dat is nu.”

Non-actief

Rick Adjei werd eind januari op non-actief gesteld. “Vanwege het ontbreken van draagvlak binnen de club en het gebrek aan vertrouwen dat Rick deze ploeg weer aan het voetballen krijgt, zijn wij tot dit besluit gekomen”, liet voorzitter Dick Hoogendoorn weten op de website van de Werkendammers. De competitie staat echter al weer op het punt van beginnen, waardoor Kozakken Boys naarstig op zoek was naar een opvolger. Dat men aanklopte bij Langerak, lijkt een logische zet.

Goed huwelijk

Kozakken Boys met Michel Langerak als hoofdtrainer was al tweemaal eerder een goed huwelijk. Vanaf het seizoen 2010/2011 tot en met seizoen 2012/2013 was de oud-prof van AZ, Dordrecht’90, NEC en Sparta dé man in Werkendam. Hij promoveerde met de Werkendammers naar de toenmalige Topklasse. En in 2018 verving hij ook als ad-interim de ontslagen Jasper De Muijnck een poos met goed gevolg. Daarnaast was hij vanaf 2019 als assistent van Rick Adjei aan de roodwitten verbonden tot eind vorig seizoen. Toen vond hij het welletjes en zei hij het voetbal vaarwel.

Nu zit en staat hij dus weer op zijn oude stekkie aan de zijlijn. Hij moet de Boys voor de Tweede Divisie zien te behouden. “Ik heb wel contact gehad met Rick (Adjei red.). Ik heb altijd met hem perfect samengewerkt en ik vond dat wel zo netjes. Ik heb een fijn gesprek met hem gehad.”

Tweede Divisie

Hoe Langerak de Kozakken voor de Tweede Divisie wil gaan behouden, zal de toekomst leren. Voor Langerak spreekt het in zijn voordeel dat hij veel ervaring met zich mee torst en de omgeving goed kent.

“Ik heb het natuurlijk allemaal al wel in mijn hoofd. Ik wil het wel herkenbaar houden. Weer in een bepaalde flow zien te belanden. In deze tijd van corona is het natuurlijk ook belangrijk hoe de beschikbaarheid van spelers is”, vertelt Langerak.

“Ik ga eerst proberen een inschatting te maken van hoe de selectie er precies uitziet. Inventariseren dus. Natuurlijk ken ik de meeste spelers wel. We zullen er veel energie en arbeid in moeten steken. De manier van spelen, van trainen en van benadering van de spelers zal bepalend zijn.”

De missie van Langerak, die hij samen met de rest van de intact gebleven staf moet voltooien, is duidelijk. “We zullen minstens vijfde van onderen moeten eindigen”, klinkt het klip en klaar. “Daar gaan we hard aan werken. We moeten ervoor zorgen dat we volgend seizoen nog steeds Tweede Divisie spelen.”

Volgende klus?

De klus moet in vier maanden geklaard worden. Daarna stapt Langerak weer uit het trainerswereldje. Of toch niet? “Hoofdtrainer hoeft niet meer. En de rest schuif ik voor me uit. Zo ver zijn we nog niet”, houdt hij de deur toch nog een beetje op een kier.