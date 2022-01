Marianne Vos verovert achtste wereldtitel veldrijden

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is zaterdag voor de achtste keer in haar carrière en voor het eerst in acht jaar wereldkampioen veldrijden geworden. In het Amerikaanse Fayetteville was ze na een spannende cross net iets sneller in een sprint dan uittredend wereldkampioene Lucinda Brand, met wie ze de hele wedstrijd aan de leiding reed. De Italiaanse Silvia Persico werd derde. Ceylin del Carmen Alvarado had lang uitzicht op het brons, maar ging in de slotfase onderuit.

Vanuit de start gaf titelhoudster Brand gas en alleen Vos en Alvarado konden volgen. In de eerste meters ging het bijna mis voor Vos. Ze botste op het achterwiel van Alvarado, maar de routinier bleef op haar fiets zitten. Alvarado, die in 2020 kampioen werd, haakte in de tweede ronde af, waarna de 32-jarige Brand en de twee jaar oudere Vos vooraan overbleven. De twee Nederlandse vrouwen namen verder afstand van hun landgenoot en na vijf ronden was er een gat van ruim veertig seconden. Ondertussen vond de Italiaanse Persico aansluiting bij Alvarado.

Brand deed in het eerste halfuur al het kopwerk, terwijl Vos vertrouwde op haar eindsprint en niet over nam. In een bocht drong Brand Vos dan toch op kop, maar een ronde later leidde Brand alweer. In de zesde en in de zevende en laatste ronde plaatste Vos een aanval, maar ze wist de taaie Brand niet te lossen. Die zette zich weer op kop, maar was in de eindsprint geen partij voor Vos.

Zo wist de renster uit Babyloniënbroek haar achtste wereldtitel in het veld te veroveren. Het is haar eerste regenboogtrui sinds 2014, toen ze de beste was op het WK in Hoogerheide. Brand moest dit keer genoegen nemen met zilver. De bronzen plak ging naar een dolblije Persico, die in de finale optimaal kon profiteren van een schuiver van Alvarado.