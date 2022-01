Achilles Veen-spits Sen Aerts stopt ermee: ‘Het is mooi geweest’

VEEN • Spits Sen Aerts gaat Achilles Veen aan het einde van het seizoen na acht jaar verlaten.

Sen Aerts is bezig aan zijn laatste seizoen bij hoofdklasser Achilles Veen. Het 29-jarige boegbeeld lijkt het plezier in het voetballen kwijt en gaat er helemaal mee stoppen.

Met Sen Aerts verdwijnt een speler in Veen, die acht jaar lang mede het beeld bij de club bepaalde. “De club wilde graag nog door met mij, maar ik heb zelf de knoop doorgehakt”, vertelt Aerts.

Een makkelijk besluit was het niet. “Ik heb er lang over nagedacht en lopen dubben en ook nog een gesprek gehad met de nieuwe trainer. Dat zette me toch weer aan het denken en het twijfelen. Ik ben 29 jaar en dat is wel jong om te stoppen, maar ik heb toch maar de keuze gemaakt.”

Enkelblessure

Er speelden meerdere dingen mee. Aan de ene kant een enkelblessure, waar hij twee jaar geleden aan is geopereerd. “Daarmee heb ik negen maanden gerevalideerd. Vervolgens ging ik weer door mijn enkel toen ik fit was. Ook ging ik anders lopen en het is nooit meer geworden wat het was. Verder heeft de competitie een paar keer stil gelegen vanwege corona. Ook blessures bleven mij parten spelen. Dit seizoen ben ik ook al drie keer geblesseerd geweest. Het is frustrerend om vanaf de tribune toe te kijken, want ik wil altijd spelen. Alles bij elkaar opgeteld heeft het er voor gezorgd, dat het plezier in het voetballen een beetje is weggegaan bij mij. Ook hebben we een dochtertje gekregen en daar besteed ik dan liever mijn tijd aan. Als ik alles overweeg, sta ik er wel voor honderd procent achter.”

Geduchte spits

Op 20-jarige leeftijd streek Aerts bij Achilles Veen neer. “Ik kwam hier met de gedachte te gaan knallen en dacht misschien wel nog een stapje te maken naar een hogere divisie.” Zover kwam het niet. “Na een paar jaar wilde ik dat eigenlijk alleen nog met Achilles Veen.”

In Veen ontpopte Aerts zich als een bevlogen en geduchte spits. De teller staat inmiddels op 68 goals. Daarmee is het boegbeeld topscorer aller tijden in Veen. Hij is er mee in zijn nopjes. “Dat is wel iets moois, wat ik heb bereikt”, grinnikt Aerts. “Het duurt wel even, voordat iemand mij in gaat halen.”

In de kleedkamer ontpopte de Brabander zich als een echte sfeermaker met zijn vertolking van ‘My little lady’. “Ja, dat heb ik er in mijn eerste seizoen in gebracht en dat is altijd zo door blijven gaan. Als ik de kans kreeg en we hadden gewonnen, dan pakte ik de microfoon.”

Mooie tijd

Minpuntjes kan hij niet vinden. “Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Veen met meerdere malen nacompetitie en heb het altijd geweldig naar mijn zin gehad. Nog steeds trouwens. Het is mijn club geworden. Sommige jongens hier zijn vrienden geworden, zoals Thijs van den Berg, Maarten Boddaert en Theo Martens. Ik kan een hele lijst gaan opnoemen van mensen uit het dorp, het bestuur, de begeleiding en de supporters waarmee ik een goede band heb en kan over niemand bij Veen iets slechts zeggen. Vooral mijn eerste jaren hier waren super. We hadden een leuk clubje. Wat hebben we een lol met elkaar gehad. Natuurlijk, als je wel eens een slechte wedstrijd speelt, krijg je dat te horen, maar dat hoort erbij. Als het goed gaat, dan hoor je het ook.”

Smetje

Nadat bekend werd dat hij zou vertrekken bij Achilles Veen, werd Sen Aerts nog gebeld door allerlei clubs, maar daar ging de spits niet op in. Hij gaat ook niet bij zijn vrienden in Riel voetballen.

“Dat is misschien wel een keuze die ik ga maken op den duur, maar niet op dit moment. Ik maak gewoon mijn seizoen bij Veen af en heb überhaupt geen zin om nog ergens anders te gaan voetballen. Ik zal het wel gaan missen. Als ik mijn rust heb gevonden, zal ik nog vaak hier in Veen langs de lijn te zien zijn.“

“Het enige minpuntje dat ik kan bedenken, is dat ik nooit gepromoveerd ben met Achilles Veen. Dat is een klein smetje voor mij. Ik had er ook misschien meer uit kunnen halen, maar ik ben er klaar mee. Het is straks mooi geweest.”

Sen Aerts

Geboren: 27 januari 1993, Riel

Positie: Centrumspits

Clubs: VOAB Goirle, Jong Willem II, Witgoor Dessel

Huidige club: Achilles Veen (sinds 2014)

Werk: Ambulant zorgbegeleider

door Nico van Es