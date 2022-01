Johan van Vliet langer bij Voltena: ‘Goed gevoel bij de staf en het team’

WERKENDAM • Trainer/coach Johan van Vliet zal ook in het seizoen 2022/2023 de leiding hebben over Eredivisionist Team Voltena Dames 1. Nadat hij vanuit de Topdivisie via zij-instroom met het team promoveerde naar de Eredivisie, is hij blij dat hij aan zijn eerste jaar Eredivisie een vervolg kan geven.

“Ik heb een goed gevoel bij de staf en bij het team. We werken heel plezierig samen, en ik kan me helemaal vinden in de opleidingslijn en speelwijze die door mijn collega Debora Kadijk is ingezet en ontwikkeld”, vertelt Van Vliet. “Natuurlijk is een eerste jaar prestatief gezien pittig, maar we moeten ons wel realiseren dat dit team in vijf jaar tijd is opgeklommen van de derde divisie naar de Eredivisie. We hebben geen ervaren eredivisiespelers, en alle meiden zijn nog heel jong. Dan heb je tijd nodig om aan het niveau te wennen en je verder te ontwikkelen.”

Voltena biedt alle faciliteiten om een waardig eredivisionist te kunnen zijn. De combinatie van zaal en beach biedt heel veel mogelijkheden en trainingsuren. “De organisatie is prima op orde, we hebben geweldige faciliteiten, een fantastische zaal die aan alle normen voldoet. Uniek is dat alle speelsters ook verenigingstaken doen, waardoor de betrokkenheid van iedereen groot is”, stelt Van Vliet.

René van der Giessen, voorzitter van het Voltena Support Team en tevens teammanager van Team Voltena Dames 1, is heel blij met het aanblijven van Johan van Vliet. “Het is heel fijn om met Johan te werken. Hij heeft een goede connectie met de groep. Vriendelijk als het kan, en duidelijk als het moet. Daarnaast heeft hij een groot gevoel voor de mens achter de speler, en weet hij hen individueel te raken en te begeleiden. Zijn visie en inzet zijn voor dit team heel waardevol.”

Ook aanvoerster Sarah van Esch is verheugd met het aanblijven van Johan. “Ik denk dat ik namens het hele team spreek, als ik zeg dat wij blij zijn met Johan als trainer/coach. Wij willen heel graag samen met hem en de rest van de staf laten zien dat we een waardige eredivisionist zijn en kijken uit naar de periode die voor ons ligt.”