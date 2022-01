Rick Adjei verrast door ontslag: ‘Vreemd moment’

WERKENDAM • In een reactie laat trainer Rick Adjei weten verrast te zijn door het besluit van Kozakken Boys hem per direct op non-actief te stellen. “In november hebben we nog een gesprek met elkaar gehad, waarin het bestuur het vertrouwen uitsprak om met elkaar verder te gaan. De winterstop is nog niet voorbij en we hebben nog geen wedstrijd gespeeld. Dus het is vreemd, dat op dit moment de keuze wordt gemaakt om mij op non-actief te zetten.

Geschokt is hij er niet door. “Dat heb ik niet snel, maar het gaat om het moment. Binnen de club is er natuurlijk wel wat veranderd qua structuur. Dat kan ik niet los van elkaar zien. Ik heb ook de spelers gesproken, maar het is een beslissing van de club. Als je reuring in de groep zou hebben, dan kan ik het nog wel begrijpen, maar dit is een zeer onverwachts moment voor mij. Anderzijds weten we hoe de hazen kunnen lopen in de voetbalwereld. Zeker bij deze club. Je weet dat we er niet zo goed voorstonden op de ranglijst met zeer ongunstige uitslagen. Dan komt er druk op te staan.”

Nico van Es