Kevin Cornet keert terug bij Kozakken Boys: ‘Er zijn weinig dingen mooier’

WERKENDAM • Kevin Cornet is één van de nieuwelingen voor komend seizoen bij Kozakken Boys. De 23-jarige Werkendammer had weinig bedenktijd nodig om nu wel volmondig ‘ja’ te zeggen tegen het aanbod van de club in zijn eigen dorp.

Echt verrast was hij niet door het telefoontje van technisch directeur Johan van der Werff bij Kozakken Boys. “Het jaar daarvoor ben ik ook al gebeld. Ergens wist ik niet zeker of ze zouden komen, maar ik hoopte het stiekem wel. Toen ze kwamen was ik er wel snel uit. Het verhaal hoe ze dingen binnen de organisatie gaan veranderen bij Kozakken Boys sprak me ook aan. Toen ik eerder bij Kozakken Boys zat had ik niet het gevoel, dat ik tot mijn recht kwam. Nu ben ik een paar jaar verder en volwassener en beter geworden en hierin spreken ze ook vertrouwen uit in mij. Dat vond ik eigenlijk het meest belangrijk. Dat ze vertrouwen hebben in mijn kwaliteiten”, aldus Cornet.

Hartstikke blij

“Het komt ook op het juiste moment. Ik denk dat iedereen op mijn leeftijd op zoek is naar een stapje omhoog. Als er dan zo’n uitdaging komt in je eigen dorp en in de buurt van je vrienden, dan is er niets beters wat je kan hebben. Om te spreken van een droomkans is misschien wat overdreven, maar er zijn maar weinig dingen mooier dan voor je eigen club Kozakken Boys in Werkendam te spelen”, is de 23-jarige eigenaar van cafetaria Muggenet content dat de kogel door de kerk is. “Ik ben hartstikke blij, dat ik deze kans nu kan pakken.”

Traject

Hoewel Kevin Cornet zijn meeste voetbaljaren elders speelde, hield hij de band met Kozakken Boys in stand. “Ik kwam er regelmatig kijken, vooral toen ik op zondag speelde bij Unitas.” Hij stond dan tussen zijn vrienden en de supporters, die hem straks wel gaan bekijken.

“Dat is leuk. Het geeft wel een stukje druk en je moet wel presteren, want dat is Werkendam. Als het heel goed is, dan zeggen ze het, maar ook als het slecht is. Een streepje voor heb je als Werkendammer niet.” Als klein jochie meldde hij zich aan bij de Werkendamse trots. Al snel werd hij weggeplukt door de jeugdopleiding van Willem II.

Na zeven jaar stopte het in Tilburg en ging hij terug naar Kozakken Boys. Hij speelde er nog twee jaar in de jeugd en sloot op zestienjarige leeftijd aan bij de selectie. De ziekte van Pfeiffer gooide roet in het eten.

“Toen heb ik een stapje terug gedaan en ben ik naar Unitas gegaan om mezelf verder te ontwikkelen”, vertelt de Werkendammer, die in Gorinchem drie mooie jaren beleefde. “Ik heb genoten van de jaren dat ik er heb gezeten. We hebben altijd om de prijzen meegespeeld en promoveerden naar de hoofdklasse en de Derde Divisie. Ik heb er veel geleerd en veel jongens ontmoet, die me nog steeds dicht bijstaan en waar ik bevriend mee ben. Vervolgens ben ik naar Barendrecht gegaan en nu kom ik weer terug in Werkendam”, zegt Cornet.

Schijnwerpers

Met Kevin Cornet krijgt Kozakken Boys er een gedreven jonge speler bij. “Ik ben heel energiek. Dat is wel mijn kracht. Ik zal er altijd alles aan doen om te kunnen winnen”, aldus Cornet, die wel beseft dat hij in de schijnwerpers komt te staan in zijn eigen dorp.

“Het verschil met de andere jongens is, dat iedereen je kent in het dorp. Overal waar je loopt, zullen mensen je aanspreken. Dat kan leuk zijn, maar ook averechts werken als je niet laat zien wat je kan. Ik ga er alles aan doen doen om hier te slagen. Destijds heb ik dat niet kunnen doen, omdat ik ziek werd. Nu ben ik fit. Dus ik zal er alles aan gaan doen om mijn plek te veroveren. Voor mij is het plaatje wel compleet”, stelt Cornet.

“Het is een mooie accommodatie en er zitten heel veel mensen, die je ken, het is een grote club en het niveau is gewoon mooi. Heel veel mensen vinden het leuk dat ik terug kom. Ook omdat ze weten dat ik bij andere clubs heel veel ervaring heb opgedaan en stappen verder ben dan destijds. Nu is het aan mij om het straks te laten zien.”

door Nico van Es