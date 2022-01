Marianne Vos verovert zevende Nederlandse titel veldrijden

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft voor de zevende keer in haar loopbaan het NK veldrijden op haar naam geschreven. De renster uit Babyloniënbroek domineerde de wedstrijd vanaf de start en soleerde naar de eindzege. Lucinda Brand werd op ruime achterstand tweede, Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als derde.

De kopstart op het parcours in Rucphen was voor topfavorieten Lucinda Brand en Marianne Vos. Het duo sloeg al vroeg een gat met de rest van het deelnemersveld en kwam als eerste aan bij de ‘carrousel’. Bij deze hindernis rijden de renners een hoop steeds kleiner en groter wordende rondjes achter elkaar.

Na de eerste ronde kon Betsema aansluiten bij het duo en ook het achtervolgende groepje kwam terug. Vos plaatste niet lang daarna opnieuw een aanval, waarbij ze in rap tempo een gat sloeg. Haar achtervolgers waren niet bij machte om het gat dicht te rijden. Brand probeerde het nog wel met een ultieme inhaalpoging, maar kwam nooit echt in de buurt van Vos.

De overwinning betekende voor de 34-jarige Vos al haar veertiende NK-medaille. Naast zeven keer goud en zesmaal zilver veroverde ze ook één bronzen plak. Vorig jaar werd het NK niet georganiseerd in verband met het coronavirus. Dit jaar zou het NK oorspronkelijk in Zaltbommel zijn. De organisatie lukte het in coronatijd echter niet om het kampioenschap te organiseren. De KNWU kwam daarom in Rucphen uit, omdat het parcours daar nog lag na de wereldbekerwedstrijd.