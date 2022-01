Johan van der Werff: ‘Met Kozakken Boys structureel tegen de top vijf aanschurken’

WERKENDAM • Werkendammer Johan van der Werff is de nieuwe technisch directeur van Kozakken Boys. Deze functie werd sinds het vertrek van Kees Spaan waargenomen door hoofdtrainer Rick Adjei. Per heden is het zijn taak om de selectie van de hoofdmacht op orde te krijgen en daar is hij in zijn eerste week bij de Werkendamse tweededivisionist al druk mee bezig geweest. “We willen terug naar de tijd dat jonge jongens met veel talent zich hier ontwikkelden. Daar zijn we succesvol mee geweest.”

De huidige positie op de competitieranglijst baart Van der Werff zorgen. Kozakken Boys staat na dertien gespeelde wedstrijden op de zestiende plaats. Een plek die aan het einde van het seizoen, het spelen van nacompetitie betekent.

“Een ramp zou een groot woord zijn, want we hebben in het verleden wel vaker noodgedwongen een stapje terug moeten zetten. Maar het strookt niet bij de ambities die we als club hebben”, zegt Van der Werff over een eventuele stap terug naar de Derde Divisie. “We moeten heel snel weg bij de plek waar we nu staan.”

Ambities

“De ambities die Kozakken Boys heeft worden duidelijk door de spelers die we presenteren”, stelt de technisch directeur. “We willen terug naar de tijd dat jonge jongens met veel talent zich hier ontwikkelden. Daar zijn we jarenlang succesvol mee geweest. Wij kunnen niet mee met de budgetten van IJsselmeervogels, Spakenburg, Katwijk, AFC et cetera. Dat hoeft ook niet, want dat hebben we in het verleden ook niet gedaan. Maar we willen wel structureel tegen de top vijf in de Tweede Divisie aanschurken.”

Van der Werff zoekt wat meer de balans in de selectie van Kozakken Boys, die nu voornamelijk uit oudere spelers bestaat. “We willen in de toekomst meer jonge spelers aantrekken, die de drive hebben om het betaald voetbal te halen. Daarbij moeten er in de selectie uiteraard ook een aantal sterkhouders zitten, want je kunt niet met alleen maar jonge jongens aantreden.”

Met het aantrekken van jongere spelers kan er gebouwd worden aan een selectie voor de langere termijn. “Daar heeft de club mij ook voor aangesteld. We willen voor de langere termijn een bepaald beleid uitstippelen en daar zijn we nu mee bezig.”

Aanwinsten

In zijn eerste werkweek voor Kozakken Boys is Van der Werff al direct hard aan de slag gegaan.

Kevin Cornet (23 jaar), Lowie van Zundert (23 jaar) en Ugur Altintas (22 jaar) werden voor volgend seizoen gepresenteerd als nieuwe aanwinsten. Ook werden de contracten verlengd van aanvoerder Kaj Ramsteijn, met één jaar, en Gwaeron Stout, met twee jaar. “Met meerdere spelers die we graag willen behouden lopen er gesprekken. Daarnaast hebben sommige spelers een doorlopend contract, deze zullen we te allen tijde respecteren”, stelt de technisch directeur. “Als een andere oplossing beter is voor de club en de speler, zullen we daar echter ook naar kijken.”

Gezonde situatie

De komst van Van der Werff komt voor Kozakken Boys als geroepen. Het technisch beleid, en de verantwoordelijkheden die daarbij horen, lag tot voor kort in de handen van hoofdtrainer Adjei. “Je kunt je afvragen of dat een gezonde situatie was. Achteraf is gebleken van niet. Mede hierdoor wilde het bestuur terug naar een situatie waarbij de club een ‘TD’ zou hebben, zodat de trainer zich volledig kan richten op zijn elftal.”

Maatschappelijke carrière

Eind oktober gaf Van der Werff al te kennen dat hij komende zomer zou stoppen als trainer van Altena. Toen had de Werkendammer nog niet kunnen bevroeden, dat hij enkele maanden later als ‘TD’ aan de slag zou gaan bij Kozakken Boys. “Ik had de gedachte dat ik nog een jaar of vijf op het veld wilde staan. Daarna leek een functie als technisch directeur mij erg interessant. In juli heb ik echter een bedrijf overgenomen en ik merk wel dat de vaste tijden die bij het trainerschap komen kijken, moeilijk te combineren zijn met mijn werk. Op dit moment past de functie van ‘TD’ daarom beter bij mijn maatschappelijke carrière.”

Tot de zomer zal Van der Werff zijn functie bij Kozakken Boys nog combineren met het trainerschap bij Altena.

Johan van der Werff

Geboren: 23 juli 1974, Werkendam

Positie als voetballer: Doelman

Clubs: Sparta Rotterdam, Dordrecht ‘90, FC Zwolle, FC Dordrecht

Trainer bij: Kozakken Boys (interim), De Zwerver, VVGZ, Wilhelmina ‘26, Altena