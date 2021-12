Voltena verliest in derby van Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT/WERKENDAM • Al jaren wordt er door vele volleybalsters respectvol gekeken naar de verrichtingen van landskampioen Sliedrecht Sport. Sinds 2012 bivakkeren de dames uit Zuid-Holland strak bovenaan de ranglijst van de Eredivisie Dames. Voltena nam het afgelopen zaterdag op tegen de landskampioen, maar wist ondanks goed spel niet te stunten.

Vanuit de derde divisie kwamen de volleybalsters van Voltena van de andere kant van de Merwede stap voor stap hogerop, om uiteindelijk in het seizoen 2021-2022 ook uit te mogen komen in de Eredivisie. Voor Voltena stond het team waar jaren tegenop werd gekeken, ineens aan de andere kant van het net. De droom was ook om deze derby te spelen in afgeladen volle sporthallen, immers beide verenigingen liggen dermate dicht bij elkaar dat het publiek er al maanden naar uitkeek om de wedstrijden te bezoeken. Het bleef echter angstaanjagend stil afgelopen zaterdag in sporthal De Basis in Sliedrecht. De DJ van dienst probeerde er nog wat sfeer in te brengen, maar het feestje moest gebouwd worden door de speelsters zelf.

De jonge, zelf opgeleide speelsters van Team Voltena Dames 1, lieten vele wow-momenten zien. De door Debora Kadijk ontwikkelde speelstijl wordt er steeds meer ingeslepen en in de uitvoering geperfectioneerd door coach Johan van Vliet. Meerdere tegenstanders lieten zich al verrassen door het systeem dat sterk afwijkt van het, door de meeste teams gespeelde, standaard systeem. Sliedrecht maakte haar reputatie waar, en won de wedstrijd met 3-0. Het is echter slechts een kwestie van tijd, geduld en veel trainen, voordat de dames van Voltena ook mee gaan doen om de prijzen. Beide teams kijken nu al uit naar de volgende derby, die als de omstandigheden het toelaten op zaterdag 12 maart 2022 wordt gespeeld in Sporthal De Crosser in Werkendam.

Intensief programma

In aanloop naar het einde van dit kalenderjaar stonden er maar liefst vier wedstrijden in twaalf dagen op het programma voor de volleybalsters van Voltena. Inmiddels moet nog één van deze wedstrijd gespeeld worden, namelijk tegen Dynamo in Apeldoorn. Ondanks de coronamaatregelen mogen de topcompetities van alle sporten in Nederland doorgang vinden. Dat betekent dat de dames uit de Gemeente Altena, uitkomend in de Eredivisie, mogen trainen en wedstrijden mogen spelen. De laatste drie wedstrijden heeft Voltena verloren, tegen Peelpush met 3-1 en tegen Apollo 8 met 3-0. Apollo 8 is de bekerwinnaar van vorig jaar, en komt dit seizoen uit op Europees niveau. Onder het motto: ‘Of we winnen, of we leren’ kan er gesteld worden dat de ervaring uit deze wedstrijden gebruikt gaat worden om de tweede seizoenshelft goed van start te gaan.