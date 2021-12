Wijk en Aalburg, Giessen en Andel kunnen zich opmaken voor Ronde van Spanje

ALTENA • De organisatie van de Ronde van Spanje heeft vanmiddag de route bekendgemaakt, welke de renners komende zomer zullen afleggen. In Wijk en Aalburg, Giessen en Andel kunnen wielerfans zaterdag 20 augustus markeren in de agenda. Dan zullen de renners in de tweede etappe van La Vuelta de dorpen aandoen.

De tweede etappe begint in Den Bosch en zal via Heusden naar Altena leiden. De wielrenners passeren de provinciale weg N267, waarbij ze Wijk en Aalburg en Giessen aandoen. De renners rijden vervolgens door naar de Almweg (N322). Via de Wilhelminasluis bij Andel wordt Altena verlaten, waarna er koers gezet wordt richting Zaltbommel. De renners finishen, als het goed is, in Utrecht.

Aanvankelijk zou La Vuelta al in 2020 door Altena trekken, maar door toedoen van het coronavirus werden de laatste twee edities enkel in Spanje verreden.