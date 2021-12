Einde loopbaan voor Ricardo Kieboom: ‘Er zit geen kraakbeen meer in mijn enkel’

WERKENDAM • Ricardo Kieboom maakte onlangs, voor de meeste mensen redelijk onverwachts, bekend een punt te moeten zetten achter zijn keepersloopbaan. De sluitpost van Kozakken Boys kampt met ernstige problemen met zijn enkel, waardoor stoppen met voetballen noodzakelijk is.

“Hoewel het voor de meeste mensen onverwachts kwam, was dat voor mij niet het geval”, vertelt Kieboom. “Ik heb sinds het begin van het seizoen al een langdurige blessure aan mijn enkel, waar ik in de voorbereiding ook nog aan geopereerd ben. Na de operatie heb ik met de medische staf geprobeerd om zo fit mogelijk te worden, maar na de start van de competitie merkten we al snel dat de enkel als maar slechter werd.”

Zo’n zes weken geleden bezocht Kieboom een arts, die slecht nieuws voor hem had. “Hij vertelde me: ‘Als jij over vijf jaar nog een trap op wil kunnen lopen, zou ik maar heel gauw stoppen met voetballen.’ In dezelfde periode scheurde Jan Schimmel (tweede doelman van Kozakken Boys, red.) zijn achillespees af. Hierdoor zat Kozakken Boys heel dun in de keepers. Zodoende heb ik, in overleg met de club, geprobeerd om het tot de winterstop vol te houden. Maar daar is door de coronamaatregelen nu een heel abrupt einde aan gekomen.”

De doelman probeerde tijdens het voetballen de pijn zo veel mogelijk te onderdrukken. “Ik heb er spuiten in gezet, diclofenac en paracetamol geslikt. Zo heb ik denk ik alle pijnstillers wel gebruikt, om toch elke zaterdag maar weer in het doel te kunnen staan.”

Geen kraakbeen

Het bericht dat Kieboom definitief moest stoppen met voetballen, sloeg bij de keeper zelf in als een bom. “Zeker omdat ik in mijn hoofd nog heel graag wil, maar lichamelijk gaat het niet meer. Er zit simpelweg geen kraakbeen meer in mijn enkel en dat gaat ook niet meer terugkomen.”

Hoewel de keeper niet meer voor Kozakken Boys kan uitkomen als speler, blijft hij de Werkendamse club volgen als supporter. “Ik heb het hier enorm naar mijn zin en heb een hele goede klik met de trainers en mijn teamgenoten. Het meeste plezier haal ik uit het in de kleedkamer hangen met hen en ik zal dat zeker blijven doen. Daarnaast zit ik ook nog een beetje in het teamproces. Ik verwacht dus nog regelmatig in mijn auto te stappen om naar Werkendam te rijden”, stelt Kieboom.