Janthijs de Fijter, erevoorzitter Achilles Veen, op 53-jarige leeftijd overleden

VEEN - Achilles Veen heeft maandagmorgen bekendgemaakt dat haar erevoorzitter Janthijs de Fijter na een kort ziekbed op 53-jarige leeftijd is overleden.

‘Wij zijn Janthijs als club heel veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor onze vereniging. Het is dan ook niet voor niets dat hij de titel Erevoorzitter kreeg opgespeld na zijn afscheid als voorzitter van Achilles Veen’, meldt het bestuur in een In Memoriam op de clubwebsite.

De Fijter begon in het jeugdbestuur, werd vervolgens wedstrijdsecretaris en volgde Jacco Vos op als voorzitter, een functie die ruim tien jaar zou vervullen. ‘Hij leidde Achilles Veen door een roerige periode en onder zijn leiding verhuisde Achilles Veen naar De Hanen Weide. In de tijd voorafgaande aan de verhuizing bracht Janthijs waarschijnlijk meer tijd door op het Aalburgse gemeentehuis dan thuis’.

In januari 2019 droeg De Fijter het voorzitterschap van Achilles Veen over aan Henk Schreuders.