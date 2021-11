Onzekere tijden voor dartstichting

WOUDRICHEM • Net als bij veel andere sporten zijn het ook onzekere tijden in de dartsport. Dart Stichting Brutus weet daar alles van. “Wij leven echt van persconferentie naar persconferentie”, vertelt voorzitter Sven Drost.

Op 20 november organiseerde de stichting een darttoernooi in Vuren. “Dit was het eerste toernooi in vier weken tijd, terwijl we normaal toch wel een of twee toernooien per weekend organiseerden”, legt Sven uit.

“Maar je merkt ook dat de darters er dan echt weer zin in hebben en dat de sfeer goed is. Die darters missen de toernooien ook, net als ze de competitie missen.” Dat de competitie tijdelijk stilligt, heeft alles te maken met de vroegere sluiting van de horeca. “Darten gebeurt vooral in de kroeg en de competitie start na 20.00 uur. Als de horeca dan om 20.00 uur moet sluiten, is het niet meer mogelijk om te darten. Voor veel darters is die competitie wel hun wekelijkse dingetje en dat valt nu weg. Je merkt echt dat ze dat jammer vinden.”

Van avond naar middag

Minder toernooien betekent niet automatisch dat er nu ook meer inschrijvingen per toernooi zijn. “Het toernooi in Vuren was eigenlijk een avondtoernooi”, legt Sven uit.

“Er hadden zich in eerste instantie veertig koppels ingeschreven. Omdat de horeca verplicht om 20.00 uur moest sluiten, hebben we het toernooi verplaatst naar de middag. Maar juist in de middag hebben mensen ook andere hobby’s zoals basketbal en voetbal en toen zagen we het aantal koppels dus wel teruglopen. Maar gelukkig waren er nog steeds voldoende koppels voor een leuk en gezellig toernooi.”

Ondanks de onzekerheden gaat Dart Stichting Brutus niet bij de pakken neerzitten en blijven ze wel doorgaan met organiseren van toernooien.

“Locaties zijn erg terughoudend en houden alle persconferenties nauwlettend in de gaten. Dat is voor ons als stichting ook lastig, want we willen wel graag toernooien online zetten. We werken met elf vrijwilligers en die veranderingen kosten ons allemaal best behoorlijk wat tijd. Wat dat betreft leven we echt van persconferentie naar persconferentie.”

