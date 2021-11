ZVDO’74 komt net tekort tegen DZT’62

ANDEL • Onwennig zonder publiek speelden de heren van ZVDO’74 zaterdag 20 november thuis tegen DZT’62. Deze ploeg was nog onbekend voor ZVDO, dat met 5-7 verloor van de waterpoloploeg uit Deurne.

De heren hadden met beide coaches Lou Goedel en Arie Schouten de koppen nog bij elkaar gestoken voorafgaand aan de wedstrijd. Het eigen spel spelen zou van belang zijn. Tijdens de eerste periode was het balbezit aan de zijde van ZVDO. Maar pas na drie minuten wist ZVDO te scoren. De gelijkmaker kwam een minuut later.

De Andelse heren zetten goede aanvallen in. Gedreven stuwden ze zich voort naar het doel. De bal kwam echter niet in het net. DZT lukte dit wel en bracht de stand op 1-2. Tijdens de tweede periode kreeg de tegenstander uit Deurne een strafworp mee. Deze miste ze weliswaar, maar dat kenschetste niet het verdere verloop. Tweemaal konden de heren van DZT scoren. Het antwoord kwam van Emiel Goedel die vlak voor rust de 2-4 maakte.

In de rust kregen de heren te horen dat ze scherp moesten zijn en het spel wel konden sturen. De eerste periode zou qua felheid en tactiek herhaald moeten worden. In de derde periode wilden de heren laten zien wat ze konden en de wedstrijd naar hun hand zetten. Toch was wederom DZT de eerste die tot scoren kwam. De thuisploeg krabbelde naar voren. Na ieder tegendoelpunt gaven ze wel antwoord, maar dichterbij kwam ZVDO niet.

De vierde periode startte met een 4-6 stand. Voor de vierde keer was ZVDO sneller bij het startsignaal om de bal te halen. Dit voordeel toonde nog enige overmacht, maar het deed DZT weinig. Nadat ze een time-out hadden aangevraagd, scoorde DZT ook nog. Tijdens een time-out van ZVDO werd nog eens goed in de oren geknoopt dat er meer naar elkaar geluisterd moest worden, maar verder dan 5-7 kwamen de heren uit Andel niet.