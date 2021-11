Werkendamse Raïsa Schoon wint met Katja Stam eerste duel in Itapema

WERKENDAM • Raïsa Schoon en Katja Stam hebben hun eerste wedstrijd in het Braziliaanse Itapema, waar het laatste toernooi op de World Tour wordt gehouden, met 2-0 gewonnen van Erika Nyström en Daria Gusarova.

Schoon en Stam wisten beide sets met respectievelijk 21-16 en 21-14 te winnen. Donderdagavond om 20:00 uur Nederlandse tijd spelen de dames voor poulewinst, tegen het duo Taina en Victoria die beiden uit Brazilië komen.

De wedstrijd is live te volgen via het YouTube-kanaal van Beach Volleyball World. In Itapema wordt het laatste duel op de World Tour gehouden. Volgend seizoen wordt die vervangen door de Beach Pro Tour.