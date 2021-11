Eredivisieteam geeft clinic

Altijd al eens willen volleyballen? Grijp dan deze kans.

Op vrijdag 12 november organiseert eredivisionist Team Voltena Dames 1 een volleybalclinic van 19:30 tot 20:30 uur in sporthal De Crosser in Werkendam. Tijdens deze clinic krijgen de deelnemers een volleybaltraining van de speelsters uit Team Voltena Dames 1. We gaan passen, verdedigen en natuurlijk ook smashen. Deze meiden komen uit op het hoogste niveau van Nederland, dus het is een training van echte toppers. Opgeven kan door een berichtje te sturen naar 06-37344319. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro.