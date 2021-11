Vestingstad Run in Woudrichem gaat ondanks verscherpte coronamaatregelen door

WOUDRICHEM • De Vestingstad Run in Woudrichem gaat zaterdag 6 november ondanks de verscherpte coronamaatregelen gewoon door. Organisator Altena Road Runners zegt er alles aan gedaan te hebben om de op dit moment geldende maatregelen in acht te kunnen nemen. “Safety First” voor iedereen die morgen naar Woudrichem komt, zeggen ze bij de runners.

“Het was even slikken dinsdagavond toen demissionair premier Mark Rutte vertelde dat de coronamaatregelen voor sporters drastisch aangepast zouden worden”, zegt voorzitter Hans Verbeek van Altena Road Runners. “Maar dat wij de wedstrijd om die reden zouden moeten afgelasten is nooit in ons opgekomen. Wij hadden al heel veel voorzorgmaatregelen genomen. Zo kon er alleen maar vooraf worden ingeschreven waardoor er geen lange wachtrijen bij de inschrijftafel zouden komen te staan. Wij hadden daarmee al ervaring opgedaan bij de Ronde van Giessen in september van dit jaar en daar bleek het uitstekend te werken”, vervolgt hij.

De maatregelen voor de Vestingstad Run zijn ten opzichte van Giessen nog verder uitgewerkt. De deelnemers die hun nummer komen ophalen, doen dat buiten in een tent. Er komt daarvoor een doorstroom-vak. Waar de deelnemers rekening mee moeten houden, is dat de kleedkamers en douches in het Rondeel niet beschikbaar zijn. De horeca is wel open maar hier gelden de coronaregels. Het publiek dat naar de wedstrijd komt, zal anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, als ze niet bij elkaar horen. Volgens de voorzitter is er de laatste dagen voortdurend overleg geweest met de gemeente Altena en staan zij ook achter de genomen maatregelen.

Wat betreft het deelnemersaantal hoeft de organisatie ook niet te klagen. Dinsdagavond stond de teller nog op 200 deelnemers. Daar zij er de laatste dagen nog 100 bijgekomen. Er kan nog tot vrijdagavond 24.00 uur worden ingeschreven. De start van de halve marathon en de prestatielopen over 6 en 11 kilometer is om 14.00 uur bij het Rondeel, om 13.15 uur zijn er diverse jeugdlopen. Meer informatie vindt u op de website.