Virtus onderuit in Eindhoven

EINDHOVEN • Virtus Heren 1 is afgelopen vrijdagavond tegen een nieuwe nederlaag aangelopen. Nadat het elftal een speelronde eerder in eigen huis verloor van CBV Binnenland, bleek ditmaal studentenvereniging Tantalus te sterk.

Op vrijdagavond laat aantreden in Eindhoven behoort niet tot de ideale omstandigheden. Vooraf was bekend dat Tantalus, middenmoter in de Eerste Divisie B, twee goede 3-puntsschutters in de gelederen hebben en dus zou daar de focus op liggen in de verdediging. Er mochten geen eenvoudige schoten weggeven worden.

Tantalus begon scherp aan de wedstrijd en kwam mede door twee 3-punters op een snelle 6-0 voorsprong. Het was nota bene één van goede 3-puntsschutters, waar extra aandacht naar uit had moeten gaan in de verdediging, die tweemaal toesloeg. De toon was gezet en Virtus moest alle zeilen bijzetten om voor de winst te gaan. De Werkendammers bleven knokken en kwamen voor het tweede kwart nog op een 13-15 voorsprong. In het tweede kwart werd het stuivertje wisselen en bleef het gelijk opgaan. Met een stand van 30-27 werd er gerust.

Ook in het derde kwart ging het spel heen en weer, in het veld en ook op het scorebord. Virtus ging met een voorsprong van 44-47 het laatste kwart in, maar wist deze uiteindelijk niet vast te houden. De eindstand werd bepaald op 72-59 in het voordeel van het Eindhovense studententeam.