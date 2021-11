Voltena wint ook in eigen huis

WERKENDAM • Nadat Team Voltena Dames 1, de debutant in de Eredivisie volleybal, vorige week de eerste overwinning boekte in een uitwedstrijd, deden zij afgelopen zaterdag hetzelfde in eigen huis.

In een goedgevulde sporthal De Crosser in Werkendam boekten de volleybaldames een mooie zege tegen het eerste damesteam van Set Up’65 uit Ootmarsum.

Vijf jaar geleden speelde het damesteam van Voltena nog in de derde divisie, maar sinds dit najaar komen de speelsters uit in de Eredivisie. Daarin boekte het vorige week al een historische zege. Tegen Eurosped, voormalig bekerwinnaar, behaalden de dames uit Altena de eerste zege ooit op het hoogste niveau in Nederland. De wedstrijd eindigde in 1-3 in het voordeel van Voltena.

Dit goede gevoel namen de dames mee tijdens het duel met Set Up’65. Na een kickstart in de eerste set, haperde de motor even in de tweede set. De derde en vierde set waren echter weer voor het thuisteam. Een mooie en verdiende 3-1 overwinning was het eindresultaat. Als er nog enige twijfel was of een debuterend team, dat door corona ook nog meer dan een jaar niet gespeeld heeft, in de Eredivisie thuishoort, dan is die twijfel nu wel weggenomen.

In De Crosser voltrok zich een mooi volleybalfeest, met een enthousiast publiek dat in grote getallen aanwezig was. Speciale gasten onder het publiek waren medewerkers en kinderen van de Stichting SoSijn. Van deze stichting is Team Voltena Dames 1 maatschappelijk partner.

De volgende wedstrijd is een uitwedstrijd en zal worden gespeeld op zaterdag 6 november om 20.00 uur in de Galgenwaard in en tegen Utrecht. Op 13 november wordt er weer in eigen huis gespeeld, dan is om 20.00 uur VCN uit Capelle aan den IJssel te gast in Werkendam.