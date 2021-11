Virtus onderuit tegen CBV Binnenland

WERKENDAM • Virtus heeft het treffen in de competitie met CBV Binnenland niet winnend af weten te sluiten.

Na de bekerwinst van vorige week was het voor Virtus zaak om het goede gevoel door te trekken naar de competitie, maar dit mislukte.

Virtus verkeert in de onderste regionen van de 1e Divisie B en kreeg met Binnenland een suptopper op bezoek. Tijdens het affiche zou dus weer een hoop strijd geleverd moeten worden door de Werkendammers, om Binnenland te kunnen verslaan. In het begin van de wedstrijd had Virtus de controle, mede door de zeer sterk spelende Peter van der Stelt. Dit resulteerde in een 14-6 tussenstand. Nadat Binnenland wat personele wijzigingen doorvoerde kwam het nog voor het einde van het eerste kwart op voorsprong, 16-17.

Deze tegenslag bleef de gehele wedstrijd in de hoofden van de Werkendammers sluimeren. Er kroop een bepaalde negativiteit in het team, waardoor het wachten was op de genadeklap van Binnenland.

Wonderbaarlijk genoeg, maar bovenal door hard te werken bleef deze uit. Middels een ruststand van 28-33 kwam Virtus in het vierde kwart nog op een 49-47 voorsprong.

De overtuiging dat er gewonnen kon worden ontbrak echter, waardoor Virtus met een 56-63 nederlaag van het veld stapte. Vrijdag 29 oktober speelt Virtus een uitwedstrijd in Eindhoven tegen Tantalus.