Biesboschzwemmers noteren toptijden

AMSTERDAM • In Amsterdam werd afgelopen weekend voor de tiende keer de strijd gestreden om de Martinez Chocolade Cup. Aan deze wedstrijd deden Biesboschzwemmers Tess Vonk en Lars de Kooter mee.

Beide waren succesvol door op alle gezwommen afstanden hun persoonlijke records dik aan te scherpen. Ook werden er maar liefst elf clubrecords verbeterd.

Tess rijgt records aaneen

Tess en Lars startten beide op de 100 en 200 meter schoolslag en 100 meter wisselslag. Lars startte daarnaast ook op de 200 meter wisselslag. Tess verbeterde eerst op de 100 meter schoolslag het record in haar eigen categorie en haar persoonlijk record met bijna twee seconden. Op de 200 meter schoolslag haalde ze zelfs ruim zeven seconden van haar persoonlijk record af en wist ze tevens de clubrecords bij de meisjes onder dertien, vijftien en zeventien jaar te verbeteren. In de laatste twee categorieën stond het record al sinds 1990. Een prestatie van formaat dus van Tess.

Het laatste persoonlijk en clubrecord verbeterde de zwemster op de 100 meter wisselslag. Dit nummer wist ze ruim anderhalve seconde sneller af te ronden dan haar vorige record.

Lars wist eveneens op de 200 meter schoolslag het clubrecord in drie categorieën te verbeteren. Hij haalde bijna drie seconden van zijn vorige record af en wist hiermee de snelste tijd voor jongens onder de dertien, vijftien en zeventien jaar te verbeteren. In de laatste categorie stond het record al sinds 1987, op naam van Harry Cornet.

Dit was echter niet het enige succes dat Lars haalde. Op de halve afstand, de 100 meter, verbeterde Lars bij de jongens onder dertien en vijftien jaar het clubrecord en wist hij tijdens dezelfde race op de 50 meter zijn eigen clubrecord met een seconde aan te scherpen. Op de 100 en 200 wisselslag verbeterde Lars ook zijn persoonlijke records.

Tweede ronde zwemcompetitie

De komende weken hebben Tess en Lars vrijaf. Medio november verschijnen beide talenten weer aan de start. Er staat dan onder andere de tweede ronde van de zwemcompetitie op het programma, waarin een tweede plaats in de klasse verdedigd moet worden.



Een week eerder komt een groep masters aan de start van de Nationale Masters Club Meet. De gedachte achter de Nationale Masters Club Meet is om naast de individuele Masters wedstrijden, in teamverband een goed verenigingsklassement te zwemmen.