Bevrijdende eerste zege voor Virtus

WERKENDAM • Na drie verliespartijen heeft Virtus zaterdag de bevrijdende eerste zege van het seizoen geboekt.

In de eigen Crosser werd Vlissingen met 79-64 aan de kant gezet.

De bezoekers uit Vlissingen, al jaren een stabiel en sterk team, begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Veel lengte zorgde voor makkelijke scores, waaronder enkele prachtige dunks. Virtus was zeker in de beginfase zoekende naar het juiste gameplan tegen dit lengte-overwicht. Doel was om de Vlissingse spelverdeler full court onder druk te zetten en zo hun aanvallen te ontregelen.

Na het eerste kwart, 17-22 voor BC Vlissingen, kregen de Werkendammers steeds meer vat op hun guard. Door hard te verdedigen kwam Virtus door een driepunter van topscorer Ton Visser zelfs op een voorsprong. 37-36, met nog twee minuten op de klok tot het rustsignaal. In deze 2 minuten ging er echter alles mis wat maar mis kon gaan voor de Werkendammers. Geen solide aanvallen meer en slordig balverlies leidden tot fast breaks en dus makkelijke scores voor de tegenstander. De ruststand was 37-47.

Ander Virtus

Na de rust stond er een heel ander Virtus in het veld. Er werd nu veel druk op alle spelers gezet en de mannen uit Vlissingen gingen slordige aanvallen spelen. Zeker Stijn Cornet en Jimmy van Leeuwen zorgden dat de beste spelers van de tegenstander niet meer in het spelbeeld voorkwamen.

Een run van 28-8 bracht de stand op 63-55 met nog 10 minuten te spelen. Onder leiding van Martijn Both en de sterk spelende captain Ton Visser kwam de wedstrijd niet echt meer in gevaar. De opluchting bij het team was groot met de eindstand 79-64 op het bord.

Aanstaande zaterdag speelt Virtus een bekerwedstrijd tegen Crackerjacks uit Amersfoort. Aanvang is dan 19:00 uur in sporthal De Crosser in Werkendam.