Jonge zwemmers ZVDO’74 doen het goed

GORINCHEM/ANDEL • De eerste jeugdzwemwedstrijd van ZVDO’74 was zaterdag een groot succes.

In het Caribabad in Gorinchem stond zaterdag de eerste zwemwedstrijd voor de jeugd van ZVDO’74 op het programma. De jonge zwemmers zwommen deze wedstrijd tegen De Biesboschzwemmers, Bijteskil en OZ & PC De Warande. In totaal werden er 51 persoonlijke records gezwommen en achttien medailles behaald. Het harde trainen werd dus zichtbaar.

De wedstrijd begon met de 50m rugslag voor jongens. Kaïn Kraaijeveld, Tijn Naaijen, Roan van Dijk en Jamie van Drunen maakten er een spannende strijd van. Ze wisten uiteindelijk op plek 1, 2, 3 en 4 te eindigen.

Op de 50m schoolslag was het goud voor Jamie, het zilver voor Kaïn en het brons voor Tijn.

Ook Julian Brouwers en Olivia Jannichsen zwommen deze afstanden. Ze deden beiden voor de eerste keer mee aan een wedstrijd en hebben heel netjes gezwommen. Bij de jongste meisjes wist Christina van Hemert het goud te behalen op de 25m rugslag. Op de 50m schoolslag kreeg ze het brons omgehangen. Bij dezelfde leeftijd zwommen Esmee Oudshoorn en Puk Kamphuis hun eerste wedstrijd. Dat was natuurlijk best wel spannend. Allebei hebben ze een mooie wedstrijd gezwommen.

100 meter vrije slag

Voor Stan Dammers en Lucas Colijn stond de 100m vrije slag op het programma. Hier vonden enorme tijdsverbeteringen plaats. Stan haalde 12 seconden van zijn tijd, Lucas maar liefst 17.

De meiden Rhomy Oppenhuizen en Merel Verkade volgden het voorbeeld van de jongens. Op dezelfde afstand wist Merel 27 seconde van haar tijd af te zwemmen. De grootste tijdsverbetering gaat naar Rhomy Oppenhuizen. Zij verbeterde haar tijd met 32 seconde. Zij zwommen allemaal ook voor het eerst een mooie 200m wisselslag.

Benthe Versteeg zwom een nette 100m vrije slag en moest daarnaast ook 200m wisselslag. Een zware afstand met veel technische aspecten. Ze liet zien dat ze goed geoefend had en maakte alleen maar goede keerpunten.De oudere zwemmers konden kiezen tussen de 100m schoolslag of de 50m rugslag.

Flinke tijdsverbeteringen

Op de 100m schoolslag waren er flinke tijdsverbeteringen. Thijs Colijn wist 14 seconden van zijn tijd af te halen, Nienke Mewis 8 seconde en Anne Donkersloot verbeterde haar tijd met 10 seconden. Ook op de 50m rugslag waren er veel verbeteringen. Tijn Oudshoorn zwom maar liefst 15 seconde van zijn beste tijd af. Maud Vervoorn volgde zijn voorbeeld door haar tijd te verbeteren met 10 seconde. Ook waren er tijdsverbeteringen voor Hanna de Graaf en Rianne Tameris.

Voor de senioren stond ook de 50m vrije slag op het programma. Een bijzondere prestatie hierop was van Jens Westerlaken. Hij wist de grens van 30 seconde te doorbreken en zwom een tijd van 28:20. Daarnaast waren er grote tijdsverbeteringen van Thijs en Thijn. De grootste tijdverbetering op deze afstand komt op naam van Luuk van Dalen.

Hij wist zijn best tijd met 10 seconde aan te scherpen. Ook bij de dames was de 50m vrije slag spannend. Jet Kamphuis wist op 1 honderdste na de grens van 30 seconde niet te verbreken. Marith de Fijter wist haar tijd te verbeteren met 6 seconde en werd net 4e.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 27 november, wederom in Gorinchem.