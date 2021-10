Virtus strijdend ten onder tegen Wyba

WERKENDAM • Een gehavend Virtus heeft zaterdag aan het kortste eind getrokken in het uitduel met Wyba. Het werd 78-59.

Met vijf fitte en één half geblesseerde speler afreizen naar het Wijchense Wyba is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Desalniettemin waren de spelers van Virtus niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden. Brutaal namen de Werkendammers een voorsprong van 8-5 en het spel zag er verzorgd uit.

Zoneverdediging

Virtus, dat noodgedwongen in een zoneverdediging moest beginnen, startte onder leiding van spelverdeler Peter van de Stelt uitermate geconcentreerd en gaf daarmee het sein aan de tegenstander dat de ploeg de huid duur zou verkopen. Met name captain Ton Visser trok de kar met goede acties en was samen met zijn broer Stijn goed voor de nodige scores.

Wyba kreeg echter steeds meer vat op de zoneverdediging en gebruikte het fysieke voordeel optimaal, wat resulteerde in een voorsprong van 23-17 na het eerste kwart.

Virtus schakelde over naar een man-to-man-verdediging, maar het team van Wyba was de Werkendammers fysiek gewoon de baas. De voorsprong werd langzaam uitgebouwd naar 46-27 bij rust en een fikse afstraffing hing in de lucht. In het derde kwart hadden beide teams moeite om de scores op het scorebord te krijgen en het laatste kwart begint met een stand van 62-37.

Vermoeidheid slaat toe

De vermoeidheid slaat toe en ook moet Julian Schrijvers eraf met vijf fouten, waardoor Virtus met vijf man de wedstrijd nog uit kunnen spelen. Het laatste kwart wordt nog winnend afgesloten door goede scores van Stijn Cornet en Jannick van Ballegooijen en de eindstand wordt uiteindelijk 78-59.

Het positieve aan deze wedstrijd was dat alle zes spelers van Virtus zich leeg geknokt hebben en daar kan het team mee verder naar de volgende wedstrijd.