Mika Schalken eindigt tweede in eindklassement NK

DUSSEN • Mika Schalken heeft zondag na twee sterke wedstrijden de tweede plaats in het Nederlands kampioenschap Junior Racing kunnen pakken.

Op zaterdag in de kwalificaties die op een droge baan werden verreden haalde de jonge Dussenaar al een mooie derde startplaats, waardoor hij op de eerste rij stond. Dat gaf kansen voor de twee laatste wedstrijden van het seizoen.

De regen is op zaterdagavond begonnen en niet meer gestopt, waardoor de races verreden werden op een kletsnatte baan. Schalken stond voor de wedstrijd op een vierde plaats in het kampioenschap met tien punten achterstand op de nummer 2 en 3. Het voorspelde dus echt een strijd te worden tot de allerlaatste race. De start was goed en Schalken dook als tweede de eerste bocht in en samen met de nummer 1 ging hij er direct vandoor. Ze konden een mooi gaatje slaan op de rest van het veld en onder deze moeilijke omstandigheden wist Schalken deze plaats vast te houden en hiermee een tweede plaats te pakken. Hiermee stond hij direct gedeeld tweede in het kampioenschap en twee punten daarachter de nummer 4.

Alles moest dus beslist worden in race 2. Daarin kende hij wederom een goede start en een spannende eerste ronde, omdat het hard regende en de omstandigheden nog steeds erg lastig waren. Na twee ronden begon het gat naar de nummer 3 steeds groter te worden, waardoor Schalken vanuit de pitstraat van zijn vader Peter al doorkreeg dat hij wat rustiger mocht doen en iets minder risico’s mocht nemen om de tweede plaats in het kampioenschap binnen te halen.

Zijn fans hielden het niet meer van de spanning, maar Mika Schalken wist het af te maken. Zo werd hij dus tweede op het NK.