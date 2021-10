ACKC speelt goede wedstrijd, maar verliest

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag een goede wedstrijd afgeleverd tegen koploper Erasmus, maar het duel in Almkerk eindigde uiteindelijk in 18-21.

Al binnen een minuut wist Erasmus te scoren, maar in de tegenaanval scoort Jonne Millenaar de 1-1 met een vrije bal. Het gaat vervolgens een tijd gelijk op. Na een doelpunt van Erasmus weet Fleur Hartman weer te scoren: 7-8.

Het blijft mooi gelijk op gaan en het is mooi om te zien. Er wordt hard gewerkt aan beide kanten. In de volgende aanval nemen Wietze de Vries en Stef Mommers goed van elkaar over, maar er valt toch een doelpunt uit. Dan volgt er nog een afstandsschot van Erasmus en is de stand 7-10.

Er wordt letterlijk gevochten voor elke bal. Sven van der Ham scoort de 8-10, Erasmus de 8-11, Hartman de 9-11 en Jelle van de Water de 10-11, als de scheidsrechter fluit voor rust. Na de rust wordt Derrek Koekkoek gewisseld voor Van de Water. Dan krijgt Erasmus de kans om drie keer achter elkaar te scoren, als Koekkoek een tegendoelpunt kan maken. De stand is inmiddels 11-15.

Applaus

Van der Ham krijgt het voor elkaar om zijn lange tegenstander te verdedigen tijdens zijn schot en oogst hiervoor een groot applaus van het publiek. Wederom kan Erasmus een keer scoren via een strafworp en een keer van afstand. Coach van Houwelingen vraagt een time-out aan. Van der Ham scoort hierna de 12-17. Mommers verdedigt deze keer het schot van zijn tegenstander.

Weer kan Erasmus twee keer scoren. Mommers wordt gewisseld door Van de Water. Jonne Millenaar en Koekkoek onderscheppen beiden een keer de bal. Van de Water scoort zijn strafworp: 13-19. Hij wordt gewisseld door Mommers. Sven van der Ham weet daarna twee keer achter elkaar te scoren vanaf bijna dezelfde plaats in het veld: 15-19.

Mommers wordt weer gewisseld door Van de Water en Sven wordt gewisseld door Rik Millenaar. Met nog zeven minuten op de klok scoort Wietze de Vries de 16-19. Erasmus weet weer twee keer achter elkaar te scoren.

Rik Millenaar wordt gewisseld door Van der Ham, die even later de 17-21 scoort. In de laatste minuut weet Wietze de Vries nog een keer te scoren. De eindstand is hierdoor 18-21.