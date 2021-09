SVK verliest van Voltreffers

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag tot het eind geknokt, maar de Sleeuwijkse korfballers konden daarmee een verlies tegen Voltreffers niet voorkomen.

Het werd 8-9 voor de bezoekers uit Oosterhout.

Na de rust, bij ene 3-5 stand, herstelde Stefan de Jong zijn foutje van voor de rust en scoorde met een mooi afstandsschot.

Gebroken arm

In de volgende aanval moest echter afscheid genomen van Vera Schoen, die ongelukkig ten val kwam. Later in het ziekenhuis bleek dat ze haar arm gebroken had. Ze werd vervangen door de 16-jarige Nadine Drost.

Na deze vervelende onderbreking scoorde Arne van Weelden tweemaal achter elkaar en de stand was ineens 6-6. Na wat wissels van Voltreffers moest coach Cristhel Duijzer wel ingrijpen.

De vermoeidheid en het warme weer sloegen in de benen van de Sleeuwijkers. Ze bracht Dirk-Jan Drost en en Rens Koek voor nieuw elan.

Fanatisme

De scheids kreeg het even moeilijk door het fanatisme aan beide zijden. SKV kon niet voorkomen dat Voltreffers uitliep naar 6-9. Rens Koek maakte nog een prachtig schot en in de laatste seconde nog een strafworp voor SKV bepaalde de uitslag op 8-9.