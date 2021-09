Hoog niveau bij tennistoernooi Tussen de Rivieren

WERKENDAM • Het Tussen de Rivieren-tennistoernooi kende dit jaar een hoog niveau.

Dit jeugd tennistoernooi is een initiatief van acht samenwerkende tennisverenigingen in de gemeente Altena. Deze keer vond het toernooi plaats bij Tennisvereniging Werkendam.

De spelers kwamen van heide en ver, enkele spelers hadden er zelfs de reis vanuit Amsterdam en Hendrik Ido Ambacht voor over om deel te kunnen nemen aan dit toernooi. Dat zorgde gelijk ook voor een hoog niveau. Spelers als Thijmen Engelaan, Kosta Stanojcic en de zusjes Maryam, Aisha en Arwa Galal lieten zien over groot talent te beschikken.

Het tennis dat deze jeugdspelers lieten zien op de kunstgrasbanen van TV Werkendam was bewonderingswaardig en genieten voor elke tennisliefhebber. Met name het duel tussen Thijmen Engelaan en Kosta Stanojcic werd een heuse thriller met ongelooflijk knappe rally’s, knappe dropshots en schitterend voetenwerk.

Prijzen

Maar uiteindelijk kan er maar één winnen en deze keer gingen de prijzen verdiend naar Maryam. Zij was winnaar bij de Meisjes Enkel en samen met haar zus Arwa ook winnaar in het Meisjes Dubbelspel.

Het jongste zusje Aisha ging er met de titel vandoor in het Meisjes Enkel t/m 9 jaar. Bij de jongens was Thijmen Engelaan de grote prijzenpakker. Hij won de Jongens Enkel in twee leeftijdscategorieën, zowel in de 11-12 jaar als in de 11-14 jaar.

En dat is best knap als je zelf maar 9 jaar bent.