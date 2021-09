Virtus verliest nipt

WERKENDAM • Virtus heeft zaterdagavond nipt verloren van Lokomotief. Het werd 54-57.

De wedstrijd begon wat rommelig aan de kant van Virtus. Hele goede acties, met name de goed uitgevoerde pick and rolls van Stijn Cornet, werden afgewisseld met slordig balverlies en te gehaaste aanvallen. Dat resulteerde in balverlies en dus snelle breaks van de tegenstander.

Makkelijke scores, dus 22 punten voor hen in het eerste kwart. Virtus moest met 17 genoegen nemen.

In het tweede kwart barstte de strijd goed los. Mede dankzij jongeling Dieter Janszen, die prima verdedigde en het publiek op zijn hand kreeg, kwamen de Werkendammers terug in de wedstrijd. Met rust stond het 30-30.

Stuivertje wisselen

De rest van de wedstrijd was het stuivertje wisselen. Een voorsprong van een paar punten werd aan beide kanten zo weer weggegeven. Het vierde kwart werd met 1 punt in het voordeel voor Virtus begonnen. Ondanks slechte aanvallen stond Virtus vlak voor tijd met 5 punten voor.

Martijn Both zorgde voor een aantal individuele scores, zodat Virtus in de race bleef voor de overwinning. Er zat echter te weinig beweging in de aanvallen en er werd steeds meer getwijfeld bij een actie.

Twee driepunters van Lokomotief gooiden de deur in het slot voor de Werkendammers. Jimmy van Leeuwen viel in de beslissende fase nog uit met een blessure.