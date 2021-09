Podiumplaats voor Mika Schalken

DUSSEN • De jonge Dussense coureur Mika Schalken heeft zaterdag bij de NK junioren op de juniortrack in Assen een podiumplaats weten te bemachtigen.

In de kwalificaties was al te zien dat de snelheid op de nieuwe lay-out er goed inzat. Schalken kwalificeerde zich als derde en dus op de eerste rij. Dat was ook het doel, om er met de start goed bij te zitten.

De start van de eerste race was goed en Schalken dook als tweede de eerst bocht in. Er ontstond al snel een gevecht voor de overwinning met vier rijders. In de race werd door de vier koplopers veel gewisseld van positie en de laatste ronde was dan ook zeer spannend en na een mooi gevecht finishte de Dussenaar als derde.

Kopie

Race 2 werd haast een kopie van de eerste. Dezelfde vier coureurs gaven elkaar geen centimeter ruimte en er werd hard gestreden voor de overwinning. Halverwege de race deed Schalken een paar pogingen om de kop over te nemen, maar door dit gevecht kon de nummer 3 bij hem aansluiten en de tweede plaats overnemen.

Tot en met de laatste ronde was het weer zenuwslopend. Schalken kwam als derde over de finish. Een resultaat waar hij superblij en trots op is, gezien het het sterke deelnemersveld.