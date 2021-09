ZVDO wint meteen eerste wedstrijd

ANDEL • De waterpoloërs van ZVDO hebben zaterdag hun eerste wedstrijd na de coronastop in winst omgezet. Tegen De Krabben werd het 9-6.

Het eerste fluitsignaal klonk en pupil van de week Aiden van Lieshout gooide de wedstrijdbal, die gesponsord was door Van Zon Realisatie uit Wijk en Aalburg, in het water.

De eerste wedstrijd na lange tijd was begonnen. In deze periode poogden de spelers alle dingen die ze hadden geleerd toe te passen. Toch bleek dit niet eenvoudig en het werd een moeizame periode. Er werd veel heen en weer gezwommen zonder resultaat. Het bleef 0-0.

Doelpunt

In de tweede periode konden nieuwe wissels een kentering brengen in de score. ZVDO opende met een doelpunt. Deze verscheen gelijk op het technisch hoog aangeschreven scorebord. De Krabben wisten na de 2-0 nog te scoren uit een strafworp. Uiteindelijk werd de score 3-1, nadat de meer taken vervullende speler Emiel Goedel van afstand wist te scoren.

Met goede moed vanwege de voorsprong konden de spelers van ZVDO zeker niet achterover hangen. De Krabben hebben ze vaker verrast. De derde periode kwamen De Krabben dan ook dichterbij tot een punt achter de heren van ZVDO. De ploeg moest alles op alles zetten en met resultaat: in de laatste seconde werd de bal vanaf de hand van Jan-Willem Vaneker in het doel geworpen. De stand was 6-4.

De laatste periode van de eerste wedstrijd werd ingegaan. ZVDO wist de bal te bemachtigen en zetten de aanval in. Brian de Bode scoorde na één minuut en gaf de heren moed. De spelers werden goed aangemoedigd door het fanatieke publiek.

Dankzij onder andere deze krachten ploegden ze door het water.

Blessure

Het bleef een spannend spektakel, zeker nadat onze keeper Corné van der Zouwen het bad moest verlaten vanwege een blessure. Hij werd vervangen door Emiel Goedel. Vanuit een man minder in de ploeg konden de heren weer een aanval opzetten. Met nog een seconde te spelen kon de wedstrijd op slot gegooid worden door Jelle Sterkenburg. ZVDO wist te winnen met 9-6.

Komende zaterdag mogen de heren weer thuis van spelen tegen SWNZ uit Schijndel.