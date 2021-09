Marianne Vos sprint naar zilver op wereldkampioenschap

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is zaterdag als tweede geëindigd op het wereldkampioenschap op de weg. De Italiaanse Elisa Balsamo versloeg de renster van Team Jumbo-Visma in de sprint.

De drievoudig wereldkampioene baalt van haar tweede plek, vertelt ze op de website van haar ploeg.

“Ik had hier graag gewonnen. Balsamo reed een hele sterke wedstrijd. Toen zij aanging, kon ik het niet opvangen met meer snelheid. Het waren pijnlijke laatste meters, want ik voelde dat ik er niet meer langs kon komen. Ik miste de punch. Het is een slopende koers geweest”, vertelt Vos.

“Het is jammer dat ik het niet af heb kunnen maken. Het zou voor mij niet de eerste keer zijn geweest, maar zo’n kans krijg je niet elke dag.”