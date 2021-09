Golfclub De Kurenpolder viert verjaardag met bijzondere wedstrijd

HANK • Golfclub De Kurenpolder in Hank organiseert vanwege de 30e verjaardag op zaterdag 25 september een grote en bijzondere golfwedstrijd.

Bijna 90 leden hebben zich ingeschreven.

De wedstrijd is bijzonder - zeker voor deze regio -, omdat Mercedesdealer Louwman een auto ter beschikking stelt voor een Hole-in-One. Alle deelnemers mogen op hole 9 hun beste kunnen tonen om een mooie Mercedes te winnen.

De wedstrijdleiding heeft alles in het werk gesteld om iedereen een plekje te geven, wat op een 9-holesgolfbaan een heel karwei was. Golfbaan De Kurenpolder beschikt ook over een 9-holes par 3-baan, die dan ook zeer nodig bleek voor een sluitende organisatie.

Golfartikelen

Met wat verkoopstands met golfartikelen van Golfstock en Golf Square kunnen de deelnemers de schaarse pauzes opvullen.

Aan het eind van de dag zullen de prijzen worden uitgereikt.

Een groot deel van deze prijzen is beschikbaar gesteld door de club. De rest van de vele prijzen kon worden aangeschaft dankzij de welwillende medewerking van Jumbo Hank, Drogisterij het Vijzeltje en Profil Rijwielhandel Van Oord.