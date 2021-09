Virtus verliest seizoensouverture

WERKENDAM • Het is Virtus dit weekend niet gelukt om de eerste wedstrijd tegen BV Squirrels in winst om te zetten. De tegenstander uit Berkel en Rodenrijs was uiteindelijk te sterk 79-73.

De thuisploeg start furieus en loopt uit naar een snelle voorsprong van 10-2. Virtus zou Virtus niet zijn als het zich terug knokt. De vele mannen met lengte aan de kant van Squirrels bezorgen Virtus een hele lastige avond. Toch blijven de Werkendammers bij binnen een afstand van 10 punten verschil. De ruststand is 46-36.

Na de rust besluit de thuisploeg in een zoneverdediging te gaan spelen, maar deze wordt al snel aan flarden geschoten door driepunters van Jimmy van Leeuwen (2x) en Peter van der Stelt. Virtus blijft knokken als team en komt in het laatste kwart onder leiding van Martijn Both terug tot 69-67.

Het kwartje valt echter de verkeerde kant op voor het Werkendamse team, dat zonder punten huiswaarts keert. Komende zaterdag is Lokomotief uit Rijswijk de tegenstander.