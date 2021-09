Basisschoolkinderen welkom bij gyminstuif in d’Alburcht

WIJK EN AALBURG • Gymvereniging Lios uit Veen, Sport & Vriendschap uit Eethen en Sportvereniging WIK uit Wijk en Aalburg organiseren zaterdag 25 september een gyminstuif tijdens de Nationale Sportweek.

Alle basisschoolkinderen uit de gemeente Altena zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de gymsport. Sporthal d’Alburcht in Wijk en Aalburg wordt volgebouwd met allerlei toffe en uitdagende situaties.

De instuif vindt plaats in sporthal d’Alburcht in Wijk en Aalburg en deelnemers kunnen kiezen uit twee tijdstippen: van 10:00 uur tot 11:00 uur en van 11:00 tot 12:00 uur. Jongens, meiden en verschillende leeftijden worden gemixt. Vooraf inschrijven is verplicht.

Dit kan vanaf woensdag 15 september via onderstaande website. Omdat de drie verenigingen graag iets willen doen voor de kinderen in Altena in deze periode van corona, is de instuif gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

sportcoachaltena.nl