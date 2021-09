Biesboschzwemmers scoren goed bij eigen openwaterwedstrijd

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Een trio Biesboschzwemmers heeft dit weekend zes NK-medailles in de wacht gesleept tijdens het NK open water zwemmen in Sleeuwijk. Tijdens de Biesbosch Open Water Race kwamen daar nog vier medailles bij.

Na weken van voorbereiding was het afgelopen weekend eindelijk zover: de open Nederlandse kampioenschappen open water zwemmen en de Biesbosch Open Water Race (BOWR), georganiseerd door de Biesboschzwemmers.

Namens de Werkendamse vereniging namen zeven zwemmers deel aan het ONK-gedeelte en negen aan de BOWR. De oogst van twee dagen zwemmen was tijdens de NK twee goud, drie zilver en één brons. Tijdens de BOWR kwamen daar nog vier gouden medailles bij.

Nederlandse titel

Lars de Kooter en Pieter Pijnenburg waren degene die beiden een Nederlandse titel wisten te veroveren en daarvoor een medaille en diploma kregen.

De Kooter werd Nederlands kampioen op de 3000 meter schoolslag bij de jongens tot en met 17 jaar en Pijnenburg bij de senioren. Beide zwemmers wisten daarnaast nog een zilveren medaille te veroveren.

De Kooter zwom naar de tweede plaats in zijn eigen categorie de 12 en 13-jarigen op de 1500 meter schoolslag en Pijnenburg wist op de 2000 meter schoolslag bij de masters 20-29 jaar naar het zilver te zwemmen.

Ook voor Sander van Elburg was er een zilveren medaille op de 2 kilometer schoolslag, hij deed dit bij de 30-39 jarigen. De laatste medaille was ook voor Van Elburg en dit was een bronzen medaille. Hij deed dit op de 3000 meter vrije slag bij de masters in dezelfde categorie als bij de schoolslag.

Naast deze drie heren kwamen ook Nadine Scheeve, Robin Iking, Richard Tiemstra en Ingmar Visser aan de start. Scheeve en Iking legden de 5 kilometer vrije slag af en Tiemstra had zicht ingeschreven voor de 3000 meter vrije slag en wist deze in een keurige tijd af te leggen. Visser eindigde net naast het podium op de 2000m schoolslag bij de masters.

Biesbosch Open Water Race

Vanwege de organisatie van het ONK was het programma van de BOWR aangepast. De afstanden langer dan 1000 meter waren geschrapt, maar dat hield niet in dat er een uitgekleed programma was.

Sander van Elburg wist op de 1000 school- en vrije slag naar het goud te zwemmen bij de masters.

Voor Pieter Pijnenburg en Lars de Kooter was er goud op de 1000 schoolslag bij respectievelijk de senioren en jeugd (12-17 jarigen).

Naast deze drie heren kwamen er dus nog negen zwemmers aan de start. Amy de Kooter was de allerjongste deze dag en zij wist de 500 meter vrije slag af te leggen. Net als De Kooter nam ook Julia Zeldenrust voor de eerste keer deel aan een openwaterwedstrijd.

Zij zwom de 500 schoolslag en had de pech dat ze niet in de uitslag kwam, omdat ze het finishdoek maar met één hand had aangeraakt.

Anne Lisman debuteerde ook, maar dan op een nummer. Zij zwom voor de eerste de 1000 meter vrije slag. Net als Anne zwommen ook Sanne van Pol, Redine van Breugel en Nadine Scheeve de 1000m ‘vrij’. Van de Pol was de snelste van deze drie, voor Scheeve en Van Breugel.

Prestatietocht voor ALShetjeraakt

Na al het wedstrijdgeweld werden er ook nog prestatietochten georganiseerd waarvan het geld naar ALShetjeraakt gaat. Er kon worden gekozen uit de 1000, 2000 en 5000 meter en van de 60 deelnemers verdeeld over deze drie nummers was een deel lid van de Biesboschzwemmers.

Ook was er deelname op de 250 en 500 meter, wat een mooi begin kan zijn voor volgend jaar om dan deel te nemen aan één of meerdere wedstrijden.