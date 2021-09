Jesper Rasch wint massasprint in de wielerronde van Hank

HANK • De 68e editie van de Ronde van Hank trok zondag een recordaantal toeschouwers. Dat kwam vooral door de aanwezigheid van het Tour de Tietema Cycling Team. Bij het hoofdnummer, de Beloften- en Elite-amateurs, won Jesper Rasch de massasprint.

Bij het hoofdnummer de amateurs Elite/Beloften was sprake van een overvol peloton. Het werd het een gesloten koers en alle vluchters werden ook snel weer bijgehaald.

Kelvin van den Dool uit Hoogblokland probeerde het als laatste, maar ook de renner van Jan van Arckel werd weer ingerekend. Het kwam aan op een massasprint.

Ging perfect

Een kolfje naar de hand van Jesper Rasch. De Professional B uit Zandvoort drukte zijn wiel als eerste over de streep. “Het ging lekker. Ik ging als eerste door de laatste bocht en had heel veel vertrouwen in mijn sprint. Het ging perfect en precies zoals ik wilde, dus ik kon het mooi af maken.”

Ook bij de Nieuwelingen stond een vol pact renners aan de start. In de koers werd er hard aan getrokken. Uiteindelijk mocht Tom van der Werff uit Annen zich de winnaar noemen.

Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd veel bekendheid met de originele manier waarop er verslag werd gedaan van de wielersport. Op het eigen YouTube-kanaal hebben ze meer dan 170.000 volgers. De makers werden zelf de hoofdrolspelers in hun eigen serie door op de fiets verschillende uitdagingen aan te gaan.

Dit concept sloeg zo goed aan, dat besloten werd een wielerploeg te starten. Met het Tour de Tietema Cycling Team willen Bas Tietema, Josse Wester en Sleeuwijker Devin van der Wiel het pad van amateur naar profrenner in beeld brengen.

Josse gaat voor goud

Onder het mom ‘Josse gaat voor goud’ stonden Josse Wester en Bas Tietema zondag aan de start bij de Sportklasse. Het trok veel volk en sfeer naar Hank. In de koers probeerde de 28-jarige Josse Wester, die vijf weken had getraind, inderdaad voor goud te gaan en wrong zich in de slotfase naar de kop van de groep.

Lang duurde het feest niet. De concurrenten vlogen over Wester heen en de Amsterdamse Fries kwam als 26-ste over de streep. Bas Tietema werd vierde. “Ik vond het wel goed gaan. Maar ja, ik zat er niet bij”, aldus Wester over zijn eerste officiële koers. De winnaar was trouwens Jelle van Steekelenburg uit Wateringen.

De Junioren sloten de wielerdag af in Hank. In de kopgroep van vier renners drukte Roan Konings zijn wiel als eerste over de streep.

Nico van Es