Jonkies grijpen de macht in Giessense hardloopwedstrijd

GIESSEN • Na bijna twee jaar stond donderdagavond eindelijk weer een hardloopwedstrijd in de gemeente Altena op het programma. En in die twee jaar heeft er een duidelijke machtsoverdracht plaatsgevonden, zo bleek tijdens de 49e editie van de BBQ Compleetloop in Giessen.

Niet de oudere vertrouwde garde die voorheen in de top van de uitslagenlijsten te zien waren, maar een nieuwe lichting stond met de kermis op de achtergrond op het podium van Altena Road Runners.

Het 19-jarige multitalent Stan Schipperen uit Dussen nam plaats op de hoogste trede, de 20-jarige Jarreau Suijkerbuijk uit Roosendaal werd nummer twee en de pas 16-jarige Carsten Kok uit Puttershoek nummer drie.

Inbreng uit de regio

En doordat Nemi Rozenmond uit Andel en Henk van der Stelt uit Hank als vierde en vijfde over de streep kwamen, deed de inbreng vanuit de regio ook weer aan vroegere jaren denken.

Bij de vrouwen was Ciska Hensen de snelste, de tweede tijd was voor Iris van Dalen en de derde voor Amina van Putten.

Dat de wedstrijd in Giessen vanwege de coronamaatregen kon doorgaan was al een geweldige meevaller, maar de organisatie moest wel diverse maatregelen nemen. Deelnemers moesten van tevoren inschrijven en een gezondheidsverklaring invullen. Ondanks die maatregelen stonden er meer deelnemers aan de start dan bij de vorige editie in 2019.

Stan Schipperen en Jarreau Suijkerbuijk, die beiden twee weken geleden nog aan de start stonden bij het nationaal kampioenschap op de 10 kilometer, kozen meteen voor de aanval.

De eerste twee ronden kregen ze de verrassende Carsten Kok in hun kielzog. Het was vooral Schipperen die het tempo hoog bleef houden en met nog een ronde te gaan moest ook Suijkerbuijk zijn meerdere erkennen in de Dussenaar.

Parcoursrecord

De winnaar vertelde na afloop dat een aanval op het parcoursrecord dat al jaren op naam staan van Martin Lauret in 14.42 er deze avond niet inzat. Enerzijds, omdat hij zich toch wel vermoeid voelde van de inspanningen van de laatste weken, en anderzijds ook vanwege de drukkende weersomstandigheden.

https://uitslagen.nl/uitslag?id=2021090913263