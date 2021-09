Coureur Mika Schalken uit Dussen pakt eerste podiumplaats

DUSSEN • De jonge coureur Mika Schalken uit Dussen heeft dit weekend zijn eerste podiumplaats gepakt.

Bij het NK voor junioren in Veldhoven reed hij naar een derde plaats in het dagklassement. Ook heeft hij de derde plaats in het kampioenschap overgenomen.

Tijdens de spannende kwalificaties wist Mika Schalken een mooie derde startplaats te pakken, de eerste drie stonden met een verschil van 0.055 heel dicht op elkaar dus beloofde het spannende races te worden.

Race 1

Race 1 was de jonge Dussenaar goed weg, maar op het lange rechte stuk na bocht 1 werd hij ingehaald en kwam als derde bocht twee uit. Schalken kwam er maar niet voorbij, doordat hij iets minder vermogen had dan degene voor hem. Omdat ze met een aantal coureurs dicht op elkaar reden zakte hij zelfs terug naar de zevende plaats.

Op dat moment wist hij dat hij alles moest geven en vocht zich in twee ronden door de groep heen en ging de aanval inzetten op de tweede plaats. Ondertussen was dit al een groot gat maar dat wist hij samen met zijn Medos-teammaatje dicht te rijden.

Ze kwamen er echter niet voorbij, maar Schalken kwam wel als derde over de streep.

Race 2

Race 2 kon hij na de start gelijk de tweede plaats overnemen en na het dringen in de tweede bocht kon hij het toch vast houden. De nummer 1 een klein gaatje, dit wist Schalken dicht te rijden.

In de vierde ronde werd hij ingehaald door de nummer 3 en probeerde terug te komen maar maakte daardoor een klein foutje. Ondertussen was er een gat met zijn teamgenootje op de vierde plaats, deze konden nog wel dichterbij komen, maar Schalken kon de derde plaats vasthouden.

Hiermee had hij de derde plaats in het dagklassement en daarmee zijn eerst podium waar hij heel hard voor gevochten heeft. Supertrots en vol emotie kwam hij van het circuit af, tevens heeft hij de derde plaats in het kampioenschap overgenomen.

De volgende wedstrijd is op 24 en 25 september in Assen.