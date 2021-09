Transito pakt winst bij bedrijventoernooi Kiwanis

WERKENDAM • Transito heeft in Werkendam het beachvolleybaltoernooi voor bedrijven gewonnen.

Het toernooi werd vrijdag voor de derde keer georganiseerd door Kiwanisclub Heusden en Altena. Met de deelname van maar liefst 24 bedrijven was het maximum aantal deelnemers bereikt.

De bedrijven speelden korte partijen van 4 tegen 4 tegen elkaar en streden in de finale om de eerste prijs. De winnaar van de 2021-editie was Transito. De tweede plaats ging naar De Klerk en de derde plaats naar Hakkers. De gehele opbrengst van het toernooi kwam ten goede aan Stichting Hartekind.

Netwerken

Tussen de wedstrijden door was er voor de deelnemers tijd om te netwerken en te genieten van een barbecue. Uiteraard werd ook de cheque ter waarde van 5000 euro uitgereikt aan een ambassadeur van Stichting Hartekind. Een aantal Europese toppers gaven een demonstratie en er was voor een aantal uitdagers ook de mogelijkheid om het op te nemen in een korte partij tegen deze professionals.

Kiwanis Heusden en Altena is onderdeel van een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de wereld waarbij kinderen meestal centraal staan.

Het motto van Kiwanis is ‘Serving the children of the world’. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis-leden aan dat motto invulling geven zijn: ‘fun, friendship en fundraising’.

heusdenaltena.kiwanis.nl